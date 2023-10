Das ÖRK wird zum überwiegenden Teil durch die öffentliche Hand finanziert. Der Anteil der Spenden beträgt nur etwa elf Prozent.

So erzielte das Rote Kreuz etwa 2021 laut Jahresbericht durch Spenden und Mitgliedsbeiträge Einnahmen von rund 88 Mio. Euro. Die Gesamteinnahmen betrugen rund 816 Mio. Euro, wovon mehr als die Hälfte (438 Mio. Euro) in den Rettungsdienst flossen, vor den Gesundheits- und Sozialen Diensten (153 Mio. Euro) und die nationale Katastrophenhilfe sowie internationale Zusammenarbeit (115 Mio. Euro). Danach folgte der Blutspendedienst (83 Mio. Euro), das Jugendrotkreuz (13 Mio. Euro) und Aus- und Fortbildungen (12,7 Mio. Euro).

Gespendet werden kann entweder für ein konkretes Projekt oder allgemein an das Rote Kreuz, dann fließt die Spende dorthin, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Die Kosten für den Verwaltungsaufwand wird so gering wie möglich gehalten - laut eigenen Angaben beträgt er zwischen acht und zwölf Prozent.

Das ÖRK wird nicht vom österreichischen Spendengütesiegel geführt. Es hat sich allerdings eine Spendenselbstverpflichtung auferlegt, in der sich die Organisation verpflichtet, "die Spendenwidmung exakt einzuhalten, die Spenden wirksam einzusetzen und die Öffentlichkeit jährlich über die Verwendung der Spenden in einem Leistungsbericht zu informieren".

Die auch unter dem Begriff "Notfallarmband" bekannte Rufhilfe des Roten Kreuzes ist ein Armband mit einem Notrufsender, um jederzeit per Knopfdruck Hilfe rufen zu können. Es ist wasserdicht und sehr widerstandsfähig.

Drückt man den Knopf, wird man mit der Notrufleitstelle verbunden. Da man sich für die Rufhilfe anmelden muss, liegen dort auch Daten vor und sollte der/die Patient:in nicht sprechen können, wird ein Rettungswagen entsandt.

Auch Angehörige können registriert werden, um im Notfall informiert zu werden.

Gedacht ist die Rufhilfe etwa für Menschen, die allein leben, die gefährdet sind, deren Mobilität eingeschränkt ist oder denen diese Möglichkeit Sicherheit gibt.

Anmelden kann sich jeder für das Notfallarmband, die Montage erfolgt kostenlos, ebenso die Aktivierung.

Die Monatsmiete für das Gerät beträgt 34 Euro (Festnetz) bzw. 39 Euro (mit SIM-Karte) und ein Schlüsselsafe, damit die Rettung in die Wohnung gelangt, kostet 110 Euro.

Ist das Rote Kreuz das gleiche wie die Rettung?

Nein. Das Rettungswesen ist in Österreich Angelegenheit der Gemeinden, die (außer in Wien) Rettungsdienst-Organisationen damit beauftragen. Dies kann das Rote Kreuz sein (und ist auch die wichtigste Organisation, die den Rettungsdienst in Österreich durchführt) aber auch andere Organisationen wie etwa der Arbeiter-Samariter-Bund, das Grüne Kreuz, die Johanniter oder die Malteser kommen zum Einsatz. Laut ÖRK-Präsident Gerald Schöpfer werden aber rund 80 Prozent des Rettungsdienstes in Österreich vom Roten Kreuz abgewickelt.

© IMAGO/CHROMORANGE Das Rote Kreuz ist Österreichs größte Rettungsdienst-Organisation.

Krankentransport

Das Rote Kreuz übernimmt auch Krankentransporte (Transporte ins Krankenhaus, die kein Notfall sind). Dafür wird ein Krankentransportschein (von Arzt/Ärztin oder medizinischer Einrichtung) benötigt, sonst muss die Überstellung selbst bezahlt werden. Sanitäter:innen betreuen den/die zu Transportierende:n während der Fahrt.

Die Telefonnummern, um einen Krankentransport zu bestellen sind folgende:

Wien: 01/52144

Kärnten: 050/9144-1043

Burgenland, Steiermark, OÖ, NÖ, Salzburg, Tirol, Vorarlberg: 14844

Rotes Kreuz und Parteien

Das Rote Kreuz ist eine gemeinnützige Organisation und keiner Partei zuzuordnen. Neutralität und Unabhängigkeit zählen zu den Grundsätzen der NGO.

Während der Corona-Pandemie gab es in Österreich jedoch Vorwürfe, das Rote Kreuz sei aus parteipolitischen Erwägungen bei der Bekämpfung der Pandemie bevorzugt worden, da es etwa Masken und Schutzanzüge verteilte oder die Corona-App entwickelte. Der Präsident des ÖRK - und vor seinem Amt kurzzeitiger ÖVP-Politiker - Gerald Schöpfer wies die Vorwürfe in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" jedoch zurück. Man helfe bei jeder Katastrophe mit - egal welche Parteien gerade regieren würden. Außerdem gelte eine Führungsposition in der Politik mit einer beim Roten Kreuz als unvereinbar. "Die Katastrophen haben kein politisches Mascherl - und wir auch nicht", so Schöpfer.

Hauskrankenpflege

Das ÖRK bietet in manchen Bundesländern für Menschen, die Pflege und Betreuung brauchen, Hauskrankenpflege an. In Frage kommt dieser Dienst für Menschen mit körperlichen Einschränkungen, Erkrankungen, nach dem Spital oder zur Beratung bei Pflegefragen. Die Kosten dafür sind in jedem Bundesland unterschiedlich, hier etwa als Beispiel die Kosten in Wien.