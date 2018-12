Puppen sind der Klassiker im Kinderzimmer. Wir verraten Ihnen, was Sie beim Verschenken von Puppen an Kinder beachten müssen und warum Puppen für Jungen und Mädchen geeignet sind.

Spielzeug hat eine sehr lange Tradition und Puppen in verschiedensten Formen gehören zum klassischen Kinderspielzeug. Heute werden Puppen meist mit Mädchen in Verbindung gebracht. Aber sind Puppen wirklich nur für Mädchen oder können auch Jungen damit spielen? Sie erfahren hier, in welchem Alter Puppen geeignet sind und ob es auch Puppen gibt, die besonders pädagogisch wertvoll oder wertlos sind.

Puppen als Spielzeug auch für Jungs

Spielzeug hat eine sehr lange Geschichte. Erstes Spielzeug wird schon in der Steinzeit vermutet und schon in Kindergräbern aus dieser Zeit fanden sich Tongebilde, die an Puppen erinnern. Auch Holzfiguren haben eine lange Geschichte und Kinder spielten wahrscheinlich schon damals das nach, was sie sahen und erlebten. Ritterpuppen waren im Mittelalter für Buben üblich und auch heute spielen Jungs eher mit Figuren. "Klassische" Puppen sind dagegen vor allem Mädchen bei Mädchen beliebt.

Bedeutung der Puppe

Tatsächlich ist es gesellschaftlich gewachsen, dass es männliches und weibliches Spielzeug gibt. Wenn Sie einem Jungen, der gerne mit Puppen spielt, eine schenken wollen, ist da überhaupt nichts gegen zu sagen. Optimal ist dann aber eine männliche Puppe. Wichtig ist, dass Sie ihm nicht vorschreiben, wie er mit der Puppe spielt. Viele Jungen spielen eher wildere Spiele mit Puppen und kochen beispielsweise seltener für „ihr Baby“. Für die Entwicklung von Kindern ist es wichtig, dass sie sich hier austoben dürfen und ein eigenes Spiel entwickeln.

Kinder nutzen Puppen, um soziale und emotionale Kompetenzen zu erlernen. Das Kind setzt sich mit Hilfe einer Puppe spielerisch mit der Wirklichkeit und auch mit den eigenen Gefühlen auseinander. Kinder lernen auch sprachlich dazu, indem sie mit der Puppe reden. Daher sind Puppen ebenso wie Stofftiere für Kinder wertvolle Spielzeuge und das Spiel mit der Puppe kann auch viel über die Gefühle des Kindes aussagen.

Puppen für Kleinkinder

Grundsätzlich können Sie schon Kleinkindern eine Puppe schenken. Ab einem Jahr spielen Kinder mit diesen, aber es gilt bei Kleinkindern, dass die Puppe besondere Anforderungen erfüllen sollte:

Wählen Sie eine weiche Puppe, ideal sind robuste Stoffpuppen

Die Puppe sollte nicht zur groß oder schwer sein, denn damit wäre ein Kleinkind überfordert

Die Puppe darf keine Kleinteile haben, die das Kind verschlucken könnte

Achten Sie darauf, dass die Puppe frei von Schadstoffen ist, kleine Kinder nehmen alles in den Mund

Kleinkinder brauchen außerdem nicht zu viele Puppen, darauf können sie sich noch nicht konzentrieren

Hilfreich sind Empfehlungen auf den Puppen. Die meisten Hersteller geben an, ab wie vielen Monaten oder Jahren eine Puppe geeignet ist.

Puppen für Kindergarten und Volksschule

Auch im Kindergarten und in der Volksschule wird noch mit Puppen gespielt. Hier werden aber andere Dinge für das Kind wichtig. Die Puppe muss mehr können und realistischer sein. Reichen bei Kleinkindern noch aufgestickte Augen, sollen die Augen sich nun öffnen und schließen können. Außerdem können moderne Puppen aufs Töpfchen gehen, zahnen und weinen. Natürlich muss die Puppe nicht alles können, aber einige Extras machen die Puppe noch spannender und das Spiel realistischer. In diesem Alter dürfen die Puppen dann auch aus härteren Materialien sein.

Außerdem wird das Zubehör wichtig. Die Puppe soll nach der aktuellen Mode gekleidet sein, sie braucht einen Puppenwagen und für viele Kinder gehört auch das Puppenbett ins Kinderzimmer. Kinder spielen in diesem Alter auch mehr miteinander und mit verschiedenem Spielzeug. Das ist gut und fördert die Kreativität der Kinder. Das gemeinsame freie Spiel macht Kindern Spaß und Sie sollten es wenn möglich nicht einengen, auch wenn viele Wiederholungen Erwachsene langweilen können.

Puppen für Erwachsene

Es gibt eine Gruppe von Puppen, die nicht für Kinder geeignet ist, nämlich teure Sammlerpuppen. Sie sind nicht zum Spielen gedacht, sie sollen vor allem gut aussehen und erfreuen Erwachsene, die Wert auf schöne Kleider, Frisuren und ein hochwertiges Handwerk legen. Auch Modepuppen sind nicht für Kinder, sondern zum Schneidern gemacht, und haben im Kinderzimmer nichts zu suchen. Grundsätzlich sind Puppen für Kinder geeignet, wenn mit ihnen gespielt werden kann. An Puppen, die nur rumstehen, haben Kinder keine Freude.

Sind Puppen pädagogisch wertvoll?

Natürlich macht das Spiel Kindern in erster Linie Spaß, und das soll es auch. Aber das freie Spiel ist auch pädagogisch wertvoll. Kindern lernen verschiedenste Fähigkeiten. Besonders soziale Kompetenzen können im Spiel mit Puppen erprobt werden. Außerdem erlernen Kinder auf diesem Wege, Streits auszuhalten und zu schlichten. Puppen sind deswegen so wertvoll für Kinder, weil sie nicht bereits ein Spiel vorgeben, sondern Kinder sich frei austoben können. Das ist gerade in einer Welt, in der immer mehr Spielzeug feste Regeln vorgibt, sehr wichtig, um die Fantasie zu fördern.

Sexistische Puppen?

Kinder sollen sich frei entwickeln, da darf eine Puppe natürlich nicht sexistisch sein. Die meisten Kinderpuppen werden daher immer vielfältiger, damit alle Kinder sich mit ihnen identifizieren können. Umstritten ist aber die Barbie. Ihr wird oft nachgesagt, dass sie sexistisch ist. Und tatsächlich gab es diese Puppe lange Zeit nur mit langen Beinen, Wespenteile und großer Oberweite. Auch Ken entspricht dem „Modeltyp“. Während es bei Barbie inzwischen etwas aufgeweicht wird, ist Ken immer noch nur in einem Körperbau zu bekommen. Daher sind diese Puppen (neben dem Grund, dass es verschluckbare Kleinteile gibt) nicht für kleine Kinder geeignet. Darüber, ob die Puppen tatsächlich sexistisch sind, sind sich selbst Pädagogen nicht einig.

