„Wir waren zu dritt in dieser Ehe. Es war ein bisschen überfüllt.“ Mit nur zwei Sätzen zerstörte die „Königin der Herzen“ das romantische Märchen, das sich viele mit Diana und Prinz Charles in den Hauptrollen erträumten. Die Dritte im Bunde war Camilla Parker-Bowles und mit ihr war eine vermeintlich Schuldige gefunden.

2005, acht Jahre nach Dianas Tod, heiratete Charles Camilla und sie wurde zur Herzogin von Cornwall. Obwohl die beiden inzwischen seit 13 Jahren mit Charles verheiratet sind, dauerte es lange, bis die Herzogin von Cornwall von den Briten akzeptiert wurde.

Zudem wurde Camilla auch immer wieder ein schlechtes Verhältnis zu ihren Stiefsöhnen William und Harry nachgesagt – Gerüchte, mit denen Letzterer nun aber ein für alle Mal aufräumte.

"Sie ist keine böse Stiefmutter. Sehen Sie sich die Rolle an, in die sie sich einfindet. Bemitleiden Sie mich und William nicht. Sie sollte Ihnen leidtun", stellte der Prinz klar und bezeichnete Camilla als eine "wunderbare Frau".

Dies erklärt er gegenüber Journalistin Angela Levin. In ihrem neuen Buch "Harry - Gespräche mit einem Prinzen". Zweimal hat sie den Prinzen zu einem persönlichen Gesprächen getroffen. Dabei hat sich Harry in liebevollen Worten über Camilla geäußert.

"Sie hat unseren Vater sehr, sehr glücklich gemacht. Und das ist alles, was zählt", so Harry weiter. Ähnlich sieht das wohl auch sein Bruder, denn Harry stellt klar:William und ich lieben sie über alles. Und dem nicht genug: "Um ehrlich zu sein, sie war mir und William immer sehr nahe", erklärt der 33-Jährige.

Was für Harry und seinem Bruder am Ende des Tages mehr zählt als die Schatten der Vergangenheit: dass sein Vater die Frau heiraten konnte, die er liebt ganz unabhängig von ihrem Status.