Am 20. Mai hat Pippa Middleton selbst geheiratet, nun trat die jüngere Schwester von Herzogin Kate erstmals als strahlende Ehefrau auf - und zwar bei der Hochzeit von Freunden im schwedischen Stockholm.

Pippa Middletons Vermählung mit dem Hedgefonds-Manager James Matthews in der Grafschaft Berkshire wurde als englische Society-Hochzeit des Jahres tituliert. Die 33-Jährige und ihr 41-jähriger Gemahl verabschiedeten sich daraufhin in die Flitterwochen auf eine Südseeinsel, auch in Sydney wurde das Paar gesichtet.

Nun haben die beiden ihren Honeymoon beendet und traten bei einer Hochzeit in Schweden erstmals offiziell als Ehepaar auf.

© imago/E-PRESS PHOTO.com Pippa Middleton und James Matthews

Bei der Hochzeit von Anna Ridderstad und Jöns Bartholdson in der Villa Pauli in Djursholm bei Stockholm waren Pippa Middleton und James Matthews knapp einen Monat nach ihrer eigenen Trauung eindeutig die Stargäste.

© imago/E-PRESS PHOTO.com

Auch Pippas Bruder James Middleton war bei der Hochzeitsfeier mit von der Partie.

© imago/E-PRESS PHOTO.com Auch James Middleton (links) war bei der Hochzeit in Schweden

Stil-Experten attestieren Pippa - ähnlich wie Prinz Harrys Freundin Meghan Markle bei ihrer Hochzeit - einen modischen Fauxpas begangen zu haben. Obwohl der Dresscode - wie auch bei ihrer eigenen Feier - "White Tie" lautete, erschien die Schwester von Herzogin Kate in einem Kleid mit floralen Prints von Erdem, das nicht so ganz dem Stil-Knigge entspricht. Dem sommerlichen Outfit fehle die Ballkleid-Note, heißt es.

© imago/E-PRESS PHOTO.com

Pippa, die selbst als sehr stilsicher gilt, dürfte das anders gesehen haben.