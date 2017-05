Wenn Herzogin Kates "kleine" Schwester Pippa Middleton - die mit dem berühmten Po - heiratet, dann ordentlich. Und obwohl die 33-Jährige selbst kein Royal ist, kann die Hochzeit fast schon mit der einer echten Prinzessin mithalten, inklusive Kutsche und allem Pipapo.

Die wichtigsten Details und die spannendsten Fakten zu Pippas Hochzeit im Überblick:

Der Ort der Trauung

Pippa Middleton wird den 41-jährigen James Matthews in der kleinen, romantischen Kirche St. Mark’s (in Englefield, Berkshire) heiraten - eine Entscheidung für die Tradition, denn die Kirche steht nicht weit von Pippas Heimatstadt Bucklebury entfernt. Ihr Vater, Michael Middleton, wird die Braut zum Altar führen. Das Gotteshaus steht übrigens auf dem Grundstück von Bekannten von Pippa: dem Politiker Richard Benyon und seiner Frau Zoe, die als Schmuckdesignerin Kates Brautohrringe entworfen hat. Für Privatsphäre ist während der Trauung also garantiert.

© imago/Matrix St. Mark's Church

Der Pfarrer

Getraut wird die 33-Jährige vom Pfarrer Nick Wynne-Jones der Kirche St. Mark’s. Er durfte im Vorfeld natürlich nichts über die Trauungszeremonie verraten, auf der Website der Kirche hat er es sich aber nicht nehmen lassen, im Gemeindebrief vor der Hochzeit folgendes Bibel-Zitat aus dem Neuen Testament (Johannes 10, Vers 10) zum Besten zu geben: "Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben." Dazu schrieb der Pfarrer: "Mit diesen Worten attackiert Jesus die Lüge, welche die Gesellschaft (und nicht nur die moderne Gesellschaft) über den christlichen Glauben verbreitet. In den Augen vieler Menschen außerhalb der Kirche, verpassen Nachfolger Jesus' vieles. Ob es die Freiheit ist, Reichtum zu horten und für sich selbst auszugeben, die Freiheit des sexuellen Verhaltens und jedem Verlangen und Wunsch nachzugehen oder die Freiheit, sich selbst in das Zentrum des Lebens zu stellen". Und später heißt es im Text: "Wie viele derer, die 'alles haben' erweisen sich als unglücklich?" Böse Zungen könnten darin einen Seitenhieb auf Pippas Luxus-Hochzeit herauslesen.

Ganz so streng dürfte es der Pfarrer aber dann doch nicht sehen. Immerhin will er das Paar weiterhin trauen und Pippa und ihr Mann wurden vor der Hochzeit in mehreren Treffen mit dem Pfarrer - insgesamt fünf sollen es gewesen sein - auf ihren Glauben und ihre Liebe hin geprüft.

© imago/PA Images Pippa Middleton und ihr James Matthews

Luxus und Glamour pur

Dass die Hochzeit nur so vor Luxus strotzt bleibt ein Fakt: Rund 400.000 Euro soll sich Pippa ihre Traumhochzeit kosten haben lassen. Die eigentliche Feier findet auf dem Anwesen ihrer vermögenden Eltern, Carole und Michael Middleton, statt. Dafür hat die Braut neben mehreren Zelten auch einen Glaspalast für rund 150.000 Euro aus Belgien aufstellen lassen. Außerdem soll Pippa ganz wie eine Prinzessin mit einer Kutsche vom Haus der Eltern zur Kirche gebracht werden. Das will zumindest ein Dorfbewohner wissen. Die Gäste sollen nach der kirchlichen Trauung mit Bentleys zur Party-Location gebracht werden.

© 2017 Getty Images/Neil P. Mockford Der Glaspalast

© APA/EPA/Bogdan Maran Carole und Michael Middleton

Ebenfalls extra für die pompöse Hochzeit wurden für knapp 7.000 Euro Luxus-Toiletten bestellt, die mit Porzellanwaschbecken, Ablagen aus Eichenholz und riesigen Spiegeln aufwarten können. Das Catering und die Getränke sollen zusammen rund 100.000 Euro gekostet haben. Vergleichsweise günstig mutet da die sechsstöckige Hochzeitstorte um circa 3.000 Euro an. Neben einem Hochzeitsfotografen schießen auch Drohnen für knapp 9.000 Euro Video-und Fotoaufnahmen.

Das Brautkleid

Lange wurde auch über Pippas Brautkleid spekuliert. Ein Heißer Tipp war zuletzt der britische Designer Giles Deacon. Das Kleid dürfte wohl Pippas Geschmack entsprechend schlicht und elegant ausfallen. Insidern zufolge mag die Braut auch Spitze. Gekostet haben soll es laut britischen Medien inklusive Schleier rund 14.500 Euro.

Eine glamouröse Braut braucht auch eine entsprechend Frisur. Gestylt werden soll Pippa deshalb von Kates Friseurin Amanda Cook Tucker.

© imago/i Images Amanda Cook Tucker

Wie mehrere britische Zeitungen berichten, soll die Braut auch für ihre Gäste einen klaren Dresscode vorgegeben haben: Sie müssen zwei Outfits zur Hochzeit mitbringen, eines für die kirchliche Trauung, das zweite für den Hochzeitsempfang und die anschließende Party auf dem elterlichen Anwesen.

Schottische Genüsse

Das Thema Schottland soll bei der Hochzeit eine wichtige Rolle spielen. Nicht nur hat die Schwester von Herzogin Kate im schottischen Edinburgh englische Literatur studiert, auch ihr Bräutigam hat laut der britischen Zeitung "Daily Mail" eine Verbindung zu den Schotten: Sein Vater kaufte offenbar vor Jahren ein Schloss in den schottischen Highlands. James soll das Anwesen einmal erben. Auf der Feier der beiden ist daher auch mit Dudelsäcken, schottischer Küche und dem berühmten Whisky zu rechnen.

Eine prominente Gästeliste

Zwischen 300 und 400 Gästen werden zur Traumhochzeit des Jahres erwartet. Darunter sind auch etliche prominente Namen zu finden - allen voran Prinz William und ihre Schwester Herzogin Kate mit Prinz George und Prinzessin Charlotte. Der Neffe und die Nichte sollen sogar als Blumenkinder bei der Hochzeit in Aktion treten. Außerdem ist Prinz Harry mit seiner Freundin Schauspielerin Meghan Markle eingeladen. Abseits der royalen Verwandtschaft haben sich Stars wie Autor Ben Fogle und Tennis-Profi Roger Federer angekündigt.

© imago/i Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern

Prinzipiell hat die Braut streng ihre "no ring, no bring"-Regel durchgesetzt. Das heißt, geladene Gäste dürfen ihre besseren Hälften nur dann mitbringen, wenn sie mit ihnen verheiratet sind - einzige Ausnahme: Meghan Markle.

Die Flitterwochen

Nach der Hochzeit geht es für Pippa und ihren frischgebackenen Mann dann ab in die Flitterwochen. Letzten Informationen zufolge soll das Brautpaar ein sympathisch unspektakuläres Reiseziel gewählt haben. Die beiden sollen demnach nach Schottland entfliehen und zwar in die Highlands - romantisch genug wäre es jedenfalls. Dafür sprechen würde Pippas und James' Bezug zu Schottland.