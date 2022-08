Das Drängende, Hochmütige, Aufsässige, das Nachlegen bis zum Eklat, während sich der Gesprächspartner noch erschrocken um Deeskalation bemüht: Das ist dem genialischen Schauspieler, Regisseur und Produzenten Paulus Manker so eigen, dass man erschrickt, wenn es ausbleibt.

Soeben ist ein Manker'sches Schreiben untpyischer Beschaffenheit aus Berlin an die Medien ergangen: ein aufrichtiger, erleichterter Dank an den Wiener Bürgermeister, der das Gastspielunternehmen "Alma" mit einer Zuwendung von 50.000 Euro aus prekären Umständen erlöst habe. Manker hatte sich in Bedrängnis an Michael Ludwig gewandt. Ob er es nicht wie der Vorgänger Michael Häupl halten wolle, der "Alma" als ein Stück Wiener Identität schützend durch die Welt begleitete, wenn die Tourneekosten außer Kontrolle gerieten.

521 Vorstellungen lang war das stilbildende Unternehmen im vergangenen Vierteljahrhundert schon unterwegs, an 16 Stationen auf drei Kontinenten und ausnahmslos an Orten, an denen die multiple Künstlermuse Alma Mahler-Werfel (1879-1964) auf ihrem rastlosen Lebensweg Quartier nahm: in Wien, wo der Weg begann; in Venedig, wo die geborene Alma Schindler einen kleinen Palazzo besaß; in Lissabon, der letzten Station einer wahnwitzigen Flucht über die Pyrenäen vor den Nazis, ehe man das rettende Flugzeug in die USA bestieg; am Exil-Ort Los Angeles; in Jerusalem, wohin die Hochzeitsreise mit dem Schriftsteller Franz Werfel führte; und nun, zum zweiten Mal schon, in Berlin, dem Schauplatz der kurzen Kriegsehe mit dem bahnbrechenden Architekten Walter Gropius.

Harte Tage in Berlin

Im Sommer 2021 hatte Manker hier mit seiner furiosen Realisation der "Letzten Tage der Menschheit" triumphiert: Auf einem Areal von den Dimensionen einer Marslandschaft wurde gehetzt, gehurt, geschunden und gestorben, nie war Karl Kraus' unaufführbares Pandämonium des Ersten Weltkriegs der Verwirklichung näher als hier. Unter der trügerischen Prämisse der bezwungenen Pandemie war das Leben wieder aufgeblüht. Die Stadt Berlin beteiligte sich mit einer Subvention, der lokale ARD-Sender berichtete in den Hauptabendnachrichten, und das Publikum wanderte trotz Seuchenrestriktionen in Scharen durch die synchron bespielten Schauplätze.

Klar, dass Manker den Coup heuer zu wiederholen gedachte, und mehr noch: 25 Jahre nach der Premiere im Sanatorium Purkersdorf bei Wien sollte zusätzlich der Welterfolg "Alma", für den damals die Form des "Stationendramas" erfunden wurde, in Berlin sein Jubiläum begehen.

Das Kalkül ging nicht auf. Zwar ist die noch laufende Wiederaufnahme der "Letzten Tage" gut besucht, aber die Stadt Berlin gibt nichts mehr, und über der Kulturwelt lastet eine Depression, die nur die Allerweitblickendsten für möglich gehalten haben. Soeben berichtete der "Spiegel" über bundesweit halbleere Häuser. Auch "Alma" mit Premierendatum 26. August will sich noch nicht füllen, und die Kosten sind immens.

Die Perspektive des Rückzugs

Deshalb spricht Paulus Manker erstmals, seit man ihn kennt - und das ist eine Ewigkeit von vier Jahrzehnten -, vom Aufhören. Die Halle in Berlin steht nach der laufenden Serie nicht mehr zur Verfügung, das vor zwei Jahren bespielte Areal in Wien ist schon verbaut, und aus Wiener Neustadt, wo das Kraus-Projekt 2018 kreiert und auch "Alma" erfolgreich gezeigt wurde, ist man unter Zerwürfnissen geschieden.

Nächstes Jahr? "Das steht in den Sternen. Ständig ohne öffentliche Mittel zu produzieren, ist in dieser Größenordnung nicht mehr zu machen. Bisher bin ich mit sehr vielen Eigenmitteln durchgekommen. Aber sobald es ins Ausland geht, sind allein die Transportkosten enorm." Für die "Letzten Tage" musste eine historische Lokomotive samt Waggons nach Berlin transferiert werden, auf dem Areal waren Schienen zu verlegen. Allein dieser Budgetposten beläuft sich auf 100.000 Euro, rechnet Manker vor.

Hört man da Müdigkeit anklingen? Resignation? Die Perspektive des Rückzugs? Er melde sich, sagt Manker nebenbei, aus dem Spital in Berlin, wohin ihn eine nicht mehr aufschiebbare Nierensteinoperation genötigt habe. Keine große Sache, nicht zu vergleichen mit den bedrohlichen Herzproblemen vor zehn Jahren, die gottlob überwunden seien.

Kann er daran denken, sich im Alter von 64 Jahren zur Ruhe zu setzen? Längeres Schweigen. "Ja, schon. Es ist nicht das Kreative, sondern das Organisatorische und Finanzielle, das einen so belastet. Wenn die künstlerische Arbeit beginnt, bist du schon am Rand deiner Kräfte. Nach 25 Jahren könnte man jedenfalls mit der ,Alma' aufhören, außer", und schon springen die Energien wieder an, "man hat sich in den Kopf gesetzt, diese eine Stadt noch zu knacken." Welche? "New York, wo Alma Mahler gestorben ist." Er habe mit dem lokal mächtigsten Museumsdirektor, dem Österreicher Max Hollein, schon den Kontakt gesucht, warte aber noch auf Antwort.

Und sonst? Einen Dreh für die Sky-Serie "Der Pass" hat er gerade hinter sich. Er gab einen alten Kinderschänder und wurde von einem seiner Opfer, dem von Nicholas Ofczarek verkörperten Serienprotagonisten, nach einem Drehtag erschossen.

Der Einzelgänger

Der Theaterschauspieler Paulus Manker war in den besten Kreisen unterwegs, bei Peter Zadek und am Burgtheater, ehe er sich trotzig für die Selbstständigkeit entschied. Ginge er wieder in ein Ensemble? "Nicht mehr." Das Volkstheater, das sein Vater mit theaterhistorischen Resultaten geleitet hat, hätte er gern übernommen, doch Wiens Kulturstadträtin übertrug das seither leergespielte Haus dem Deutschen Kay Voges. Stünde Paulus Manker zur Verfügung, wenn es an die Existenz des Hauses ginge?"Jetzt nicht mehr, damals schon, ja. Ich hätte kein Interesse mehr. Das ist eine Altersfrage, das muss man mit 50 machen."

Als jüngst der sehr umstrittene Fernsehregisseur Dieter Wedel inmitten eines unvollendeten #Metoo-Verfahrens starb, schickte Manker, der Unversöhnliche, eine Botschaft in die Welt: "Hurra, hurra, die Hex ist tot!" Wedel feuerte seinen Protagonisten 2017 wegen vorgeblicher Insubordination aus einem Theaterprojekt der Festspiele von Bad Hersfeld. Mit den 70.000 Euro Entschädigung finanzierte Manker dann die "Letzten Tage der Menschheit". Und wie mies und opportunistisch sich die Kollegen in Hersfeld damals verhalten hätten!