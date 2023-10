Naturfreunde Österreich - einer der größten Vereine des Landes

Inhaltsverzeichnis:

Was machen die Naturfreunde? Wer sind die Naturfreunde?

Die Naturfreunde Österreich sind eine alpine Umwelt- und Freizeitorganisation, die sich auf Outdoor-Aktivitäten konzentriert und sich für den Umweltschutz einsetzt. Der Verband ist Teil der internationalen Naturfreunde-Bewegung (hauptsächlich Europa, Sitz ist in Wien) und ist vor allem bekannt für sein großes Netz an Naturfreundehäusern - günstige Übernachtungs-Hütten (150 in Österreich) bzw. Gaststätten in den Bergen bzw. in der Natur. Außerdem erhalten sie Wanderwege und betreiben Kletter- und Boulderhallen.

Die Freizeitangebote der Naturfreunde reichen von Wandern über Mountainbiken bis zu Paddeln, Skifahren oder Yoga. Außerdem gibt es zahlreiche Kurse, ebenso wie Reise-Angebote. Der Schwerpunkt liegt im alpinen Bereich und die Angebote legen Wert darauf, leistbar und so für alle Menschen zugänglich zu sein.

"Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch in seiner nachhaltigen Beziehung zur Natur", so das Leitbild der Naturfreunde. Alle Freizeitaktivitäten, die von den Naturfreunden angeboten werden, werden "umwelt- und ressourcenschonend ausgeführt". Die Naturfreunde wollen Menschen dazu ermutigen, die Natur zu genießen - aber gleichzeitig verantwortungsbewusst mit ihr umzugehen.

International haben die Naturfreunde mehr als 500.000 Mitglieder, in Österreich gibt es rund 153.000 Naturfreunde-Mitglieder, was die Organisation zu einem der größten Vereine des Landes macht.

In Österreich gibt es 460 Ortsgruppen der Naturfreunde.