Rund um den Nationalpark gibt es eine ganze Reihe von Parkplätzen. Unter diesem Link findet man nicht nur Ort und Namen, sondern auch mehr Infos über die Ausstattung, die genauen Koordinaten für Navigationssysteme und auch Infos über etwaige Gebühren.

Hier lassen sich weitere Unterkünfte finden, die sich im oder in der Nähe des Nationalparks befinden.

Gastronomie in und rund um die Kalkalpen

Es gibt eine Reihe von Nationalparkpartnern. Partner des Nationalparks sind Gütesiegelbetriebe in der Region, die den Nationalpark Gedanken unterstützen. Gastronomie findet sich rund um den Nationalpark. So etwa beim Wirt im Dorf in Molln oder beim Familiengasthof Blasl in Losenstein. Für Naschkatzen empfiehlt sich die Konditorei Hohlrieder mit Filialen in Ternberg, Losenstein, Reichraming, Großraming, Weyer und Steyr.