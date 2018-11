Herzogin Meghan und Prinz Harry sind zwar weltberühmt, müssen sich aber dennoch mit ganz alltäglichen Beziehungsproblemen herumschlagen. Ein Detail, das Meghan an ihrem Ehemann nervt, dürften möglicherweise auch andere Frauen kennen.

Meghan und Harry sind total verliebt, kommendes Frühjahr erwarten die seit Mai verheirateten Turteltäubchen ihr erstes Baby. Alles eitel Wonne also. Oder etwa doch nicht? Wie jedes Paar haben auch der Prinz und die Ex-Schauspielerin so ihre kleinen Problemchen und Harry hat nun ausgeplaudert, was seine Meghan besonders an ihm nervt.

© Tolga AKMEN / AFP

In der TV-Doku anlässlich des 70. Geburtstags von Prinz Charles berichtet Harry, welche Angewohnheit er sich von seinem Vater abgeschaut hat. Den Tick, es zuhause möglichst dunkel zu haben. Geht es nach dem Prinzen, so sollen möglichst alle Lichter abgeschaltet sein, um Energie zu sparen. Früher fiel Harry diese Eigenheit bei Charles auf, heute gesteht er: "Nun geht es mir genauso, ich bin davon jetzt auch besessen." Prinz William dürfte es ähnlich gehen. "Ich habe eine ernsthafte Zwangsstörung, was Lichtschalter angeht, das ist schrecklich", erklärt Harrys älterer Bruder.

» Wieso machst du das Licht aus? Du weißt, es ist dunkel «

Herzogin Meghan hält allerdings reichlich wenig von Harrys Tick. Sie fühle sich in einem dunklen Haus nicht ganz wohl und möge es lieber hell erleuchtet, berichtet der Prinz. "Wieso machst du das Licht aus? Du weißt, es ist dunkel", pflege sie oft zu sagen. "Wir brauchen nur ein Licht und nicht sechs", antworte er dann darauf scherzhaft, führt Harry weiter aus.

© PETER PARKS / AFP

Wir sehen also: Auch Meghan und Harry haben ganz bodenständige Alltagsproblemchen.