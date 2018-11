Er ist der Rebell unter den Royals, sorgt mit Nacktfotos, wechselnden Freundinnen und skurrilen Verkleidungen einst für Aufregung. Doch an der Seite von seiner Frau Herzogin Meghan scheint er völlig verwandelt. Er nimmt seine royalen Pflichten wahr und zeigt voller stolz, dass er endlich Papa wird. Eifrig Fotografiert er das wachsende Bäuchlein seiner Frau und teilt es mit der ganzen Welt.

„Ich wollte raus“ – gab Prinz Harry im Jahr 2017 in einem außergewöhnlichen Interview mit der amerikanischen „Newsweek“ zu. Gemeint ist natürlich, dass er dem königlichen Haus den Rücken zuwenden wollte, um ein normales Leben führen zu können. Was ihn davon abhielt, dürfte die meisten überraschen: die Queen . Aus Loyalität zu seiner Großmutter entschied sich Harry anders.

Diese zwei Frauen liegen Harry am Herzen

Nun gibt es einen zweiten Menschen, der sein Leben nachhaltig verändern. Seine Frau, die Herzogin von Sussex. Die beiden haben gerade ihre erste große Übersee-Tour beendet. Zwei interessante und auch durchaus stressige Wochen liegen hinter dem Paar.

Während dieser Zeit scheint Prinz Harry scheint auch seine Liebe zur Fotografie entdeckt zu haben. Er veröffentlicht ein intimes Foto von Herzogin Meghan, das er selbst gemach

Der Schnappschuss, auf dem die Schwangere ihren Babybauch hält und voller Glück in die Kamera strahlt, ist in Neuseeland entstanden. Das Bild hat niemand Anderer als der Prinz selbst gemacht, wie die Bildunterschrift verrät.

» Wir fühlen uns sehr inspiriert «

"Es war ein Privileg, so viele freundliche Neuseeländer treffen zu dürfen. Wir fühlen uns sehr inspiriert", schreibt das Paar zu dem Foto. In den letzten zwei Wochen haben die Royals mehrere Termine pro Tag absolviert. Trotz ihrer Schwangerschaft hielt Herzogin Meghan eifrig mit und ließ sich nur bei wenigen Events entschuldigen. Zuhause in London dürften sich die werdenden Eltern endlich auf eine kleine Pause freuen.