Vor sechs Monaten hat Herzogin Kate ihr drittes Kind Prinz Louis zur Welt gebracht. Nach der Geburt ihres dritten Kindes hat sie sich eine Auszeit gegönnt und sich Zeit gelassen, bis sie sich wieder offizielle Termine des Königshauses wahrgenommen hat. Erst Anfang Oktober kehrte sie auf einem Gesundheitskongress in London wieder in die Öffentlichkeit zurück. Und sie hat offenbar eine Veränderung durchgemacht.

THEMEN:

Während Insider behaupten, dass Herzogin Kate schon wieder schwanger ist, behauptet die Körpersprache-Expertin Judi James, dass sie gerade etwas ganz anderes durchmache. So habe Kate deutlich mehr Selbstbewusstsein bekommen.

© AFP and licensors

Bestes Beispiel sei Hochzeit von Prinzessin Eugenie gewesen, an der die Herzogin ebenfalls teilnahm– lachend sah man sie an der Seite ihres Gatten William. Eine völlig neue Seite, urteilt die Expertin. Auch der Körperkontakt in der Öffentlichkeit habe sich laut James verstärkt.

So stark unterscheiden sich die öffentlichen Auftritte

Während sich William in der Vergangenheit fast schon schüchtern zeigte, schreckt er heute nicht zurück, seine Frau beispielsweise an die Hand zu nehmen.

» William zeigt ihr, dass er froh ist, sie wieder an seiner Seite zu haben «

“Kate scheint deutlich mehr Selbstbewusstsein bekommen zu haben und William zeigt ihr, dass er froh ist, sie wieder an seiner Seite zu haben“, sagte James gegenüber dem britischen Magazin “Express” .

Der Gründe für die Veränderung

Laut der Körpersprache-Expertin könnte die Metamorphose von Kate auch an der Präsenz von Herzogin Meghan liegen. Sie und ihr Mann Harry zeigten sich schon sehr vertraut in der Öffentlichkeit. Meghan brach bei öffentlichen Auftritten sogar mehrmals das Protokoll, weil sie Prinz Harry nah sein wollte.

Kates Lachen hat sich verändert

© APA/AFP/Glyn KIRK

William und Kate hingegen seien in der Vergangenheit dafür bekannt gewesen, sich sehr zurückhaltend in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das sei nun anders. “Kates Lachen hat sich verändert und die Liebes-Signale und Annäherungen sind deutlich intensiver. Die Geburt ihres dritten Kindes hat sie in gewisser Weise auch zurück in die ‘Honeymoon-Phase’ ihrer Beziehung geworfen“, erklärt die Expertin.

Bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie erwischten die TV-Kameras das royale Paar aber sogar in einer sehr innigen Situation. Kate legt ihre Hand auf den Oberschenkel ihres Gatten – eine Szene, die man in Zukunft wahrscheinlich öfters sehen wird.