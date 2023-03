Sobald es dunkel wird in Island und außer dem Pfeifen des Sturms nichts mehr zu hören ist, kann das Nordlicht jeden Moment am Himmel erscheinen. Um es zu entdecken, ist Geduld gefragt - und warme Kleidung. Denn die Winternächte auf der Insel mitten im Nordatlantik sind frostig.

Feuer und Eis

Island ist ein Land der Gegensätze. 31 aktive Vulkane befinden sich hier. Zuletzt brach der Fagradalsfjall nach über 6.000 Jahren Inaktivität aus. Der große Ausbruch begann im März 2021 und dauerte mehrere Monate. Im August 2022 kam es zu einer neuerlichen Eruption.

© Getty Images Rund eine Stunde dauert die Wanderung ins Reykjadalur ("Tal der heißen Quellen"). Dort angekommen, ist es das ganze Jahr über möglich, im warmen Bach zu baden

Der Fagradalsfjall liegt nur 40 Kilometer von der isländischen Hauptstadt Reykjavik entfernt auf der Halbinsel Reykjanes. Seit dem Ausbruch ist der Vulkan zu einem beliebten Ausflugsziel geworden. Ein Wanderweg führt auf den 385 Meter hohen Berg. Doch wie fast alle Wege ist dieser im Winter stark vereist und wer keine Spikes für seine Schuhe hat, sollte ihn besser nicht begehen.

Nicht weit entfernt liegt das geothermale Gebiet Seltun. Es brodelt und blubbert aus Löchern in der Erde, es stinkt nach Schwefel. Bei den eisigen Temperaturen ist es irgendwie verlockend, in die heißen Quellen zu greifen, um die Hände aufzuwärmen. Schilder warnen aber davor, es zu tun, und natürlich ist es keineswegs ratsam, da das blubbernde Wasser rund 100 Grad hat.

© Getty Images/Arctic-Images Die spektakuläre Eishöhle unter den Eismassen des größten Gletschers Europas, des Vatnajökull, kann in den Wintermonaten mit einem ausgebildeten Guide besucht werden

Heißes Wasser

Möglichkeiten für ein wärmendes Bad in Islands heißen Thermalquellen sind aber ohnehin reichlich vorhanden. Die bekannteste, gleichzeitig teuerste und touristischste ist die Blaue Lagune, die zwischen Reykjavik und dem internationalen Flughafen Keflavik liegt.

Sämtliche Tourenanbieter haben diese Lagune im Programm. Es ist daher kein Fehler, auf den Besuch zu verzichten und dafür einen kleineren, authentischeren Ort aufzusuchen, wie etwa die Secret Lagoon. Sie ist Islands ältestes Schwimmbad, in dem Einheimische seit 1891 das ganze Jahr über baden. Die Wassertemperatur beträgt 38 bis 40 Grad und das Thermalwasser erneuert sich innerhalb von 24 Stunden vollständig, sodass kein Chlor zugesetzt werden muss.

© Getty Images Der Kerid-Krater ist 55 Meter tief und mit Wasser gefüllt. Ein Weg führt am Vulkankrater entlang, ein zweiter zum See. Um sie zu begehen, sind Spikes für die Schuhe notwendig

Die direkt an einem See gelegene geothermale Anlage Fontana bietet mehrere Becken mit unterschiedlichen Temperaturen. Zusätzlich wird eine Führung durch die geothermale "Bäckerei" angeboten: Ein vorbereiteter Brotteig wird in einem Kochtopf im dampfenden Gestein nahe des Sees vergraben. Und jener, der 24 Stunden zuvor verscharrt wurde, gleichzeitig wieder ausgegraben. Dann ist das Brot nämlich fertig und kann verkostet werden.

Es ist zwar mehr eine Show für Touristen als eine tatsächliche Bäckerei, aber verdeutlicht dennoch die Wichtigkeit der Geothermie für die Insel. Denn damit wird der Großteil der Häuser beheizt und mehr als die Hälfte des benötigten Storms erzeugt.

Die Wärme aus der Erde ermöglicht sogar, dass auf Island Gemüse gezüchtet wird. In den Glashäusern der Farm Fridheimar in Reykholt wachsen das ganze Jahr über Tomaten. Zwischen den Stauden sind zudem Tische aufgestellt und es werden Spezialitäten wie Tomatensuppe, Tomateneis und "Healthy Mary", ein Drink aus grünen Tomaten, Honig, Zitrone und Ingwer, serviert.

© Getty Images Der Diamandstrand hat seinen Namen von den in der Sonne funkelnden Eisbergen

Starke Schneestürme

Die wichtigste Homepage während eines Winterurlaubs in Island ist jene des isländischen meteorologischen Instituts. Einerseits wird die Chance, ein Polarlicht zu sehen, vorausgesagt. Dafür ist zudem die Installation einer Nordlicht-App sinnvoll, um einschätzen zu können, ob es überhaupt Sinn macht, wach zu bleiben und auf das Naturspektakel zu warten.

Noch entscheidender sind allerdings Wetterbericht und -warnungen. Denn die Witterung ist unberechenbar und ändert sich innerhalb weniger Minuten. So scheint gerade noch die Sonne, während im nächsten Moment bereits ein heftiger Schneesturm - nicht selten mit Windgeschwindigkeiten von deutlich mehr als 100 km/h - über das Land fegt. Die Sicht geht gegen null, die Straßen sind nicht mehr von der umgebenden Natur zu unterscheiden. Die Gefahr, mit dem Auto vom Weg abzukommen und stecken zu bleiben, ist groß.

Die Schneestürme im Winter sorgen zudem häufig für Straßensperren. Bis sich die Situation bessert und die Sperren aufgehoben werden, können Stunden vergehen. Eine zu ambitionierte Reiseroute mit vielen Fahrkilometern ist daher in den Wintermonaten sinnlos.