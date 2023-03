Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Burggasse 2, 1070 Wien, Österreich

: Burggasse 2, 1070 Wien, Österreich Telefon : +43 1 522 25 20

: +43 1 522 25 20 E-Mail : hotel <AT> sanssouci-wien.com

: hotel <AT> sanssouci-wien.com Website : sanssouci-wien.com

: sanssouci-wien.com Zimmer : 63

: 63 Preise : ab 100 € (im Angebot)

: ab 100 € (im Angebot) Inhaber: Norbert Winkelmayer

Wofür ist das Sans Souci bekannt?

Als ein Stück Stadtgeschichte besticht das Hotel Sans Souci durch seine imposante Architektur. Hinter der zu Beginn des 18. Jahrhunderts errichteten Fassade werden den Gästen in 63 Zimmern Wiener Chic und moderne Gastfreundschaft geboten.

Sans Souci: Lage

Der Standort des Sans Souci Hotels zeichnet sich durch seine zentrale Lage aus. Die Anreise ist dank der gut angebundenen U-Bahn-Linien und Haltestellen direkt vor dem Hotel sehr bequem.

Das Zentrum von Wien liegt fast vor der Haustür und ist in 5 Minuten zu Fuß zu erreichen. Das Museumsquartier ist von den Fenstern aus zu sehen.

Etwa eine Gehminute entfernt befindet sich die U-Bahn Haltestelle Volkstheater. Das Kunsthistorische Museum Wien ist fußläufig in 5 Minuten zu erreichen. Weitere Sehenswürdigkeiten in der Nähe sind die Kaiserliche Schatzkammer, der Naschmarkt oder das Museumsquartier.

Essen und Trinken im Sans Souci

Das Frühstück ist im Aufenthaltspreis inbegriffen und wird in Form eines Buffets angeboten. Verschiedene Gerichte für jede Diät sind verfügbar.

Das Sanc Souci verfügt über ein hauseigenes Restaurant "Veranda", das als Gourmetrestaurant gilt. Die Speisekarte wird durch wöchentlich wechselnde Menüs ergänzt.

Das Restaurant legt großen Wert auf nachhaltige, biologische, regionale und saisonale Produkte. Die Küche zeichnet sich durch traditionelle und eigenkreierte Gerichte aus.

Die hoteleigene Bar ist auf Champagner spezialisiert und bietet eine große Auswahl an hausgemachten Cocktails und anderen Getränken. Sie gilt als eine der besten Bars in Wien.

Besonderheiten des Hotels

Ein Aufenthalt im Sans Souci Wien beinhaltet die kostenlose Nutzung des Spa-Bereichs mit Sauna, Dampfbad und Ruhebereich. Das besondere Highlight des Spas ist der längste Indoor-Pool der Stadt. Für die sportlichen Gäste gibt es einen Fitnessraum mit Trainern.

In einigen Buchungspaketen sind Eintrittskarten für verschiedene Museen der Stadt enthalten.

Gründung

Seit Anfang des 18. Jahrhunderts befand sich an der Stelle des Sans Souci das Gasthaus "Zum großen Zeisig", in dem Johann Strauß 1858 zum ersten Mal seine "Tritsch-Tratsch-Polka" aufführte und häufig Soireen veranstaltete. Schon davor stand an gleicher Stelle das Hotel "Zum großen Adler". Ab 1872 wurde es als Hotel Höller wiedereröffnet, das bis 1953 bestand. Erst im Jahr 2010 erwarb die Sans Souci Gruppe mit Norbert Winkelmayer als Gründer das Gebäude und renovierte das geschichtsträchtige Haus. Ziel war es, den architektonischen Besonderheiten des Gebäudes und der Geschichte der Stadt gerecht zu werden. Die Lage des Hotels zum Museumsquartier und zum Stadtzentrum beeinflusste ebenfalls die Gestaltung des Hotels. Das Hotel versucht Kultur und Geschichte mit Modernität auf gehobenem Niveau zu verbinden.

Inhaber des Sans Souci

Eigentümer des Sanc Souci Wien ist Norbert Winkelmayer.

Bevor das Gebäude zu Sanc Souci Wien wurde, war es ein leerstehendes Hotel, an dem Winkelmayer oft vorbeifuhr. Im Jahr 2011 erwarb er das Hotel und eröffnete es zwei Jahre später mit der Absicht alte Werte modern aufzulegen.

Erfahrungsberichte

Viele der Erfahrungsberichte beziehen sich auf das außergewöhnlich freundliche Personal des Hotels. Ein weiterer oft gelobter Punkt ist das Frühstück, das für seine große Auswahl und die hohe Qualität gelobt wurde. An Feiertagen und Wochenenden gibt es die Möglichkeit zum Brunch und Frühstück bis 14:30 Uhr.

Viele Gäste beschrieben die Zimmer als stilvoll und luxuriös eingerichtet, die sie als sehr hochwertig und komfortabel empfanden.

Die von den Gästen genannten Minuspunkte bezogen sich nicht auf das Hotel selbst, sondern auf die Lage. Die stark befahrene Straße, an der das Hotel Sans Souci liegt, verursacht Lärm, den einige Gäste als störend empfanden, da sie ihn auch in der Nacht noch gut hören konnten. Ein weiterer Punkt war die Aussicht auf den Innenhof, der als sehr ungepflegt beschrieben wurde.

Sans Souci: Bewertungen im Netz