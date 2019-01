Man mag an Horoskope glauben oder auch nicht* - gelesen werden sie immer gerne. Schließlich kennt ja jeder die 12 Sternzeichen, richtig? Falsch! Es gibt nämlich 13 Sternzeichen. Und das könnte massive Auswirkungen haben.

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische: Das sind die 12 Sternzeichen, die man bislang gekannt hat*. Der Tierkreis beherbergt aber eigentlich auch ein 13. Sternzeichen, das die traditionelle Zwölfteilung derzeit unterschlägt: Der Ophiuchus , lateinisch für "der Schlangenträger", ist ebenso Bestandteil der Bahn, die die Sonne für uns vor dem Hintergrund der Sterne schlägt.

Der Schlangenträger gewinnt an Bedeutung

Der Schlangenträger fällt zeitlich zwischen Skorpion und Schütze, sein Zeitraum liegt zwischen 29. November und 17. Dezember . Es lässt sich nur spekulieren, warum dieses Sternzeichen (noch) nicht berücksichtigt wird: Naheliegend ist es, dass die homogene Zwölfteilung zu je 30 Grad (also 12x30 = 360 Grad) astrologisch einfacher und attraktiver ist.

Fakt ist aber auch, dass sich die Bedeutung für den Ophiuchus mit der Zeit geändert hat. Zur Zeit der Babylonier, als unser heute bekanntes zwölfteiliges System entwickelt worden ist, war der Schlangenträger bekannt, aber nicht von Bedeutung. Durch die Schwankung der Erdachse aufgrund der Mondanziehungskraft* verschiebt sich aber alle 72 Jahre die Bahn der Sonne, die sie vor dem Hintergrund der Sterne zieht. So verweilt die Sonne also heute deutlich länger im Sternbild des Schlangenträgers als es noch im ersten Jahrtausend vor Chr. der Fall gewesen ist.

Massive Auswirkungen auf alle Sternzeichen

Würde man den Schlangenträger in den aktuellen Tierkreis aufnehmen, würde es das bisher bekannte System quasi komplett auf den Kopf stellen. Man könnte das neue Sternzeichen nämlich nicht einfach "irgendwo" dazwischenschieben, sondern müsste ihm den gleichen Zeitraum zuweisen wie allen anderen auch. Das hätte zur Folge, dass sich alle anderen Sternzeichen nach dem tatsächlichen Sonnenverlauf auch verschieben würden wie nachfolgende Tabelle veranschaulicht:

Sternzeichen Der aktuelle Tierkreis Der Tierkreis mit 13 Sternzeichen Widder 21.03.–20.04. 18.04.–13.05. Stier 21.04.–20.05. 13.05.–21.06. Zwillinge 21.05.–21.06. 21.06.–20.07. Krebs 22.06.–22.07. 20.07.–10.08. Löwe 23.07.–23.08. 10.08.–16.09. Jungfrau 24.08.–23.09. 16.09.–30.10. Waage 24.09.–23.10. 30.10.–23.11. Skorpion 24.10.–22.11. 23.11.–29.11. Schlangenträger 29.11.–17.12. Schütze 23.11.–21.12. 17.12.–20.01. Steinbock 22.12.–20.01. 20.01.–16.02. Wassermann 21.01.–19.02. 16.02.–11.03. Fische 20.02.–20.03. 11.03.–18.04.

Das Ergebnis ist erstaunlich wie beachtlich: Fast 90% aller Menschen hätten durch diesen Einschub ein anderes Sternzeichen. Prüfen Sie am besten gleich nach, welche Konsequenzen das auf Sie hätte!

Welche Eigenschaften hat der Schlangenträger?

Wenn man den Schlangenträger denn nun tatsächlich berücksichtigen würde, welche Charakteristika weisen dann Menschen auf, die in seinem Zeitraum auf die Welt gekommen sind? Das lässt sich nur mutmaßen, aber es liegt nahe, dass es ein Mix aus Skorpion und Schütze wäre. Temperamentvoll zählt in diesem Fall zu den in Frage kommenden Eigenschaften ebenso dazu wie wie klug und besonnen. Negativ könnte auffallen, dass Schlangenträger wohl auch eifersüchtig, hitzköpfig und unberechenbar sein dürften, wenn es mal nicht so läuft.

Und woran soll man sich jetzt halten? Eigentlich würde die veränderte Ekliptik dafür sprechen, dass man den Schlangenträger in unseren Tierkreis aufnimmt. Dafür hat sich übrigens niemand geringerer als die US-Weltraumbehörde NASA auch schon ausgesprochen. Auf der anderen Seite wird einem vorerst nichts anderes übrigbleiben, als die klassische Zwölfteilung hinzunehmen, wenn man weiterhin sein tägliches Horoskop lesen* - und möglicherweise auch manchmal darüber lachen - möchte.

