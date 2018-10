Der Herbst kommt, die gute Laune geht. Rund 15 Prozent der österreichischen Bevölkerung leiden an einer saisonal abhängigen Depression, der Herbst-/Winterdepression. Die Folgen: Wir sind antriebslos, fühlen uns niedergeschlagen und könnten ununterbrochen schlafen. Wie gefährlich ist die Herbstdepression und was können wir gegen sie tun?

"Die saisonal abhängige Depression ist seit langer Zeit bekannt und manifestiert sich in den Herbst- und Wintermonaten durch Lichtmangel", erklärt Prof. DDr. Siegfried Kasper, Vorstand der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Medizinischen Uni Wien.

Wenn der Alltag zur Last wird

Ihm zufolge handelt es sich hier um eine "Dimension, die jeder ein bisschen spürt". Als Krankheit wird sie erst dann bezeichnet, wenn der Alltag zur Last wird und man den täglichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. "Jene, die stark betroffen sind, haben wenig inneren Schwung, wenig Antrieb. Sie wollen sich nicht mehr mit anderen Menschen treffen, schleppen sich zur Arbeit und wollen möglichst in Ruhe gelassen werden. Sie gehen sozialen Kontakten aus dem Weg, sie vereinsamen."

Was sind die Ursachen?

Bemerkbar macht sich die Herbst-/Winterdepression, sobald die Tage kürzer werden. In der Regel setzt sie Mitte/Ende September ein und dauert bis März. "Wenn das Tageslicht zur Mangelware wird, werden gewisse Botenstoffe, die auch für die Stimmung zuständig sind, nicht mehr ausreichend produziert", sagt Dr. Alexander Bernhaut, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie. Konkret geht es hier um Serotonin und Noradrenalin, die das Wohlbefinden, die Aufmerksamkeit, die Konzentrationsleistung und den Schlaf beeinflussen. Ein Mangel an den Botenstoffen ruft jene Symptome hervor, die wir unter dem Begriff "Herbstdepression" kennen.

» Frauen sind insgesamt häufiger betroffen als Männer «

Wie äußert sich die Herbstdepression?

"Die typischen Phänomene der saisonal abhängigen Depression sind der Verlust an Motivation und Interesse sowie eine sentimentale bis traurige Stimmung", erläutert Bernhaut. Der Betroffene ist antriebslos, schläft und isst zu viel - vor allem Süßigkeiten und Nudelgerichte, sprich kohlenhydratreiche Kost, die wiederum müde macht. "Damit schließt sich der Teufelskreis", warnt Kasper.

Wer ist betroffen?

"Erste Symptome zeigen sich meist schon während der Pubertät. Frauen sind insgesamt häufiger betroffen als Männer. Allerdings nur bis zur Menopause. Danach gleicht sich der Anteil an Frauen und Männern, die an der Herbst-/Winterdepression leiden, wieder aneinander an", weiß Kasper. Auffällig oft tritt diese Form der Depression im Alter von 25 bis 30 Jahren zutage, "wenn man fix in den Arbeits- und Familienalltag eingebunden ist", seinen Alltag also nicht mehr den Stimmungsschwankungen anpassen kann.

Herbstdepression oder Depression?

Woher aber weiß man, ob die Depression tatsächlich nur an die Jahreszeit gebunden ist? Während von der Herbst-/Winterdepression Betroffene kaum noch aus dem Bett kommen, schlafen Personen, die an einer saisonunabhängigen Depression leiden, zu wenig. Sie finden nachts keine Ruhe, wachen früh auf, werden von Ängsten geplagt und sind unter Umständen sogar suizidgefährdet. Dagegen ist die Herbst-/Winterdepression nur in den seltensten Fällen lebensbedrohlich.

» Gefährlich wird's im Frühjahr, wenn die Batterie richtig leer ist «

Wie gefährlich ist sie?

"Gefährlich wird's allerdings im Frühjahr, wenn die Batterie richtig leer ist. Während die meisten Menschen den Frühling begrüßen, kann sich das Gehirn der Herbst-/Winterdepressiven nicht oder nur schwer auf die neue Situation einstellen", gibt Kasper zu bedenken. "Hat man durch die jahresbedingte Erkrankung dann möglicherweise noch den Job, soziale Kontakte oder den Partner verloren, kann das im Frühjahr durchaus zu einem Problem werden."

Tipps gegen die Herbstdepression

"Nützen Sie jede Möglichkeit, Licht zu tanken. Gehen Sie an der frischen Luft spazieren", empfiehlt Bernhaut. Ist das nicht möglich, beispielsweise weil man von früh bis spät im Büro sitzt, kann man sich mit einer Lichttherapie über die Runden helfen. Die kann man, während man zu Hause vor dem Fernseher sitzt oder ein Buch liest, konsumieren. Entsprechende Lampen sind im Fachhandel erhältlich. Je nach Lichtstärke (bis zu 10.000 Lux) kann man sich bis zu zwei Stunden bestrahlen lassen.

Bitte abklären lassen

Auch Johanniskrautpräparate schaffen Abhilfe. Allerdings sollte man während der Einnahme direkte Sonneneinstrahlung meiden, da das Kraut die Haut sehr lichtempfindlich macht. Hilft nichts dergleichen, sollte man eine medikamentöse Behandlung in Betracht ziehen. In jedem Fall aber ist eine Abklärung mit dem Fachmann notwendig.

Sie wollen wissen, ob Sie an einer Herbst-/Winterdepression leiden? Auf der Verhaltenstherapeutischen Ambulanz des AKH Wien können Sie sich testen lassen. Weitere Infos und Terminvergabe unter +43 (0)1 40400-3547