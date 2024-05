Ästhetik und Funktion im Einklang

Im Zuge der Entwicklung der neuen "Neighborhood of Play", einem lebendigem Knotenpunkt in Rochester, stand die Notwendigkeit im Raum, auch die Fassade des Museums in harmonischem Einklang mit der Nachbarschaft zu gestalten. Das setzte besondere Anforderungen an die verwendeten Materialien voraus, die sich nahtlos in das kreative Stadtkonzept einfügen sollten. Die Wahl fiel schließlich auf die Max Compact Exterior-Platten von Fundermax, die durch ihre Vielfalt in Design und Farbe sowie durch ihre Langlebigkeit überzeugen konnten. Die Platten wurden in verschiedenen Farbtönen wie unter anderem Goldgelb, Purpurrot, Elfenbein und Eisblau eingesetzt und tragen zur visuellen Identität des Museums bei.

© Ledgerwood Creative Das Museum "The Strong National Museum of Play" in Rochester, New York

Über Fundermax Fundermax blickt auf eine 130-jährige Firmengeschichte zurück und ist Teil der Constantia Industries AG. Das Unternehmen gilt als führender Hersteller von Fassadenplatten und bietet auch Produkte für den Innenausbau an. Fundermax beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter an vier Standorten in Österreich und Norwegen und legt einen starken Fokus auf nachhaltige Materialien.

Effiziente Umsetzung komplexer Designs

Laut einer Presseaussendung von Fundermax galt es bei der technischen Umsetzung des komplexen 3D-Designs der Fassade, die visionären Entwürfe der Architekten zu realisieren und Formate und Materialeffizienz punktgenau umzusetzen - um Ästhetik und Funktion der Museumsfassade zu optimieren. Besonders hervorzuheben ist dabei die doppelseitige Beschaffenheit der verwendeten Platten und die farblich abgestimmten Schrauben.

© Ledgerwood Creative

Wachsendes Museum in einer revitalisierten Stadt

Das Strong Museum - das einzige seiner Art - das sich ausschließlich Spielen widmet, ist Teil der Revitalisierung Rochesters. Daher wurde nicht nur die Fassade erneuert, sondern das ganze Museum renoviert und erweitert. Die Erweiterung des Museums wurde von CJSArchitects unter der Leitung von Architekt Craig Jensen und Projektleiter Michael Ellison, in Zusammenarbeit mit LeChase Construction, durchgeführt. Das Gebäude wurde um über 8.000 Quadratmeter erweitert und somit die Gesamtfläche auf über 30.000 Quadratmeter erhöht.

© Ledgerwood Creative

Fundermax hat mit der Fassadengestaltung des Strong National Museum of Play nicht nur seine Kompetenz in der Materialverarbeitung und Designumsetzung unter Beweis gestellt, sondern auch einen Beitrag zur kulturellen Bereicherung und städtebaulichen Entwicklung in Rochester geleistet. Die Erweiterung des Museums verspricht, es zu einem noch größeren Anziehungspunkt in der Region zu machen.