Wie alle stolzen Großeltern zeigt auch die Königin Elizabeth II überall in ihrem Haus Fotos ihrer Familie. So lächeln auch Meghan Markle, Kate Middleton, Prinz Harry und Prinz William stolz auf Fotos, die auf dem Tisch der Königin platziert sind - aber einige Fans hatten trotzdem ein Problem damit.

Es ist schon interessant, was den Fans des britischen Königshauses so alles auffällt. Denn eigentlich sollte der neue Premierminister Boris Johnson im Mittelpunkt stehen.

Boris Johnson weniger interessant als Fotos

© APA/AFP/POOL/Victoria Jones

Der formelle Besuch bei Elizabeth II. (93) gehört nämlich zum Protokoll. Wie die anderen 13 Regierungschef zuvor, braucht auch er den „Segen“ der amtierenden britischen Königin. Die Amtszeit als Premierminister beginnt mit dem Besuch bei der Queen.



Soviel zu den Fakten. So wirklich interessant fanden das die Beobachter der Königshauses aber nicht. Auf den geschossenen Fotos des Treffens, schielten diese lieber mit präzisem Auge auf das Hintergrundszenario.

Was steht dann da auf dem Tisch?

© APA/AFP/POOL/Victoria Jones

Denn auf dem Tischchen neben dem Kamin gab es etwas persönliches zu sehen. Genau an dieser Stelle, in den Räumen der Queen sind einige Fotos in Bilderrahmen zu erkennen. Mit Adleraugen darauf zu sehen: Darauf abgebildet sind Meghan Markle und Prinz Harry. Was noch mehr ins Auge sticht: Das Bild hat einen besonderen Platz, nämlich genau vor dem Foto von Prinz William und Herzogin Kate.

Die Spekulation der Fans: Hat die Queen etwa höchstpersönlich Herzog und Herzogin von Sussex vor Herzog und Herzogin von Cambridge positioniert? Oder doch nur reiner Zufall? Oder hat sie bewusst den kleineren Bilderrahmen vor den größeren gestellt? Antwort gibt es freilich keine aber die Fans, ziehen eilig Rückschlüsse, darauf, welches Ehepaar die Queen denn nun lieber hat. Übrigens: Auf der anderen Seite auf dem Tischchen, direkt unter der Lampe, hat Elizabeth II. ganz prominent ein Foto von Prinz William und Prinz Harry in Militäruniform gestellt.

Die Fotos im Detail

© APA/AFP/POOL/Victoria Jones

Bei dem Foto von Meghan Meghan und Prinz Harry soll es sich um eine Aufnahme von Fotograf Alexi Lubomirski handeln, es soll bei der Verlobung der beiden im Dezember 2017 geknipst worden sein, berichtet die britische "The Sun". Die Fotografie von Herzogin Kate und Prinz William scheint demnach auch am Tag der Verlobung entstanden zu sein.

Luxus-Ventilator

© APA/AFP/POOL/Victoria Jones

Neben den royalen Familienfotos sorgt jedoch noch eine anderes Detail bei dem Besuch von Boris Johnson im Buckingham Palast für Aufsehen. In den Privatgemächern der Queen ist der britischen Daily Mail ein besonderer Gegenstand aufgefallen.

Neben dem Kamin steht ein silbernes Klimagerät einer bekannten Luxusmarke. Für rund 349 Britische Pfund (rund 390 Euro) ist das Teil in England zu haben, schreibt die Daily Mail. Besonders kurios: Die Marke gehört ausgerechnet einem britischen Unternehmer und Brexit-Fan.

