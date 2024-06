Euro-Festspiele 2024: Das große Geschäft

Euro-Ball, Euro-Bier, ausreichend Grillgut, Sammelbilder der Fußballstars, Leibchen und Hose des Nationalteams, vielleicht sogar ein neuer Fernseher – wer bei der Fußball-Euro standesgemäß mitfiebern will, sollte ein Stück des Haushaltsbudgets zur Seite legen. Für Fußballfans ist die Europameisterschaft schließlich die wichtigste Sportveranstaltung des Jahres, zumindest für die Anhänger der Nationalteams. Die UEFA Euro 2024, die von 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland stattfindet, ist ein Milliardengeschäft.

Die UEFA, der Dachverband des europäischen Fußballs, rechnet mit einem Umsatz von 2,3 Milliarden Euro – das wäre Rekord. Die deutsche Wirtschaft fiebert der EM entgegen, der Einzelhandel im Nachbarland erwartet sich rund 3,8 Milliarden Euro zusätzliche Einnahmen. Auch der Tourismus soll profitieren: 2,7 Millionen Menschen werden in den Stadien bei den Spielen dabei sein, außerdem mindestens sieben Millionen in Fanzonen. Selbst wenn Analysen vergangener Sportevents zeigen, dass ein gewisser Verdrängungseffekt im Fremdenverkehr und die vergleichsweise niedrigen Ausgaben der Fans berücksichtigt werden müssen, bleibt unbestritten das Imageplus: Deutschland wird als freundliches, offenes Urlaubsziel beworben.

Profitieren wird von dieser Geldmaschinerie vor allem die UEFA selbst, größtenteils dank der Übertragungsrechte und der Sponsoringverträge, während der Ticketverkauf weniger als acht Prozent der Einnahmen ausmachen wird. 13 weltweite und fünf nationale Sponsoren zahlen gut dafür, das offizielle Euro-Logo verwenden und die üppigen VIP-Zonen in den Spielarenen besetzen zu dürfen. Die Mehrzahl der globalen Partner kommt aus China: Die Alibaba-Gruppe ist mit der E-Commerce-Plattform Aliexpress und dem Bezahlsystem Alipay gleich zweimal vertreten, auch Autohersteller Byd, Elektronikkonzern Hisense und Technologieunternehmen Vivo sind bei der Euro am Ball. Zimperlich ist die UEFA nicht bei der Auswahl, erstmals ist heuer ein Wettanbieter dabei. Die Aufnahme von Betano, das seinen Sitz in Österreich hat und zur griechischen Kaizen Gaming gehört, ist aber nicht unumstritten, ein Werbeverbot für Sportwetten, wie von Suchtexperten immer wieder gefordert, ist jedoch in weiter Ferne – schließlich sind Ligen und Klubs in ganz Europa längst von Sponsoren aus dieser Sparte abhängig.

Ist es für Sponsoren überhaupt möglich, in dieser Masse aufzufallen? „Je mehr Sponsoren ein Gesponserter hat, desto mehr Wahrnehmungskonkurrenz existiert aus Sicht der Umworbenen“, erläutert der deutsche Sportökonom Gerd Nufer (siehe Interview unten) . Bei der Euro 2024 gebe es jedoch „noch eine überschaubare Anzahl“. Zum Vergleich: Bei der WM 1998 in Frankreich gab es mehr als 50 offizielle Sponsoren in fünf verschiedenen Kategorien. „Da waren es definitiv zu viele auf einmal.“

INTERVIEW „Die Fans sind kritischer geworden“ Sportmanagement-und Sponsoring-Experte Gerd Nufer erklärt im Interview, was die Euro 2024 für Sponsoren interessant macht und welche Faktoren sich auf den Imagetransfer auswirken können. © Privat via Wikipedia ZUR PERSON: Professor Gerd Nufer lehrt Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Marketing, Handel und Sportmanagement an der ESB Business School der Hochschule Reutlingen. Gemeinsam mit einem Kollegen leitet er zudem das Deutsche Institut für Sportmarketing. Nufer ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Beiträge. China ist bei der Euro 2024 bereits mit fünf Sponsoren dabei. Was macht die EM so attraktiv für chinesische Unternehmen?

Gerd Nufer: Die chinesischen Sponsoren nutzen die Plattform Euro 2024, um sich einer attraktiven Zielgruppe zu präsentieren und neue Märkte zu erschließen. Dabei profitieren sie ein Stück weit davon, dass sich in den letzten Jahren viele westliche Sponsoren zurückgezogen haben. Insbesondere die FIFA hatte immense Imageprobleme, die bisherige Sponsoren zum Rückzug veranlasst und potenzielle Sponsoren abgeschreckt haben. Die Sponsoren lassen sich eine Teilnahme viel kosten. Was sind die wichtigsten Faktoren, um eine Veranstaltung nachhaltig zum Erfolg zu machen?

Sportsponsoren verfolgen üblicherweise die Ziele Imageverbesserung und Bekanntheitsgradsteigerung. Sportsponsoring-Engagements sollten deshalb langfristig angelegt sein, um erfolgreich und nachhaltig zu sein. Sportlicher Erfolg lockt Sponsoren an – und sportlicher Misserfolg vertreibt sie. Ein Sponsor strebt einen positiven Imagetransfer vom Sport auf seine Marke an. Negative Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Gesponserten führen dagegen zu einem negativen Imagetransfer auf den Sponsor. Das gilt es zu vermeiden. Welche Rolle hat die zunehmend kritische Einstellung vieler Fans gegenüber dem Kommerzfußball – siehe Tennisball-Proteste in deutschen Stadien – auf das Sponsoring?

Ich sehe das etwas differenzierter: Die auf das Spielfeld geworfenen Tennisbälle waren ein gezielter Protest gegen den geplanten Investoren-Einstieg bei der Deutschen Fußballliga. Aber tendenziell stimmt es schon – die Fans sind kritischer geworden. Vor 20 Jahren habe ich Sponsoren noch explizit Event-Sponsoring empfohlen mit dem Argument, damit nicht dem sportlichen Abschneiden ausgesetzt zu sein wie im Falle des Sponsorings einer Mannschaft, wo bei Siegen und Meisterschaften die Sponsoren profitieren und bei Niederlagen und Abstiegen genauso leiden. Aber spätestens seit den Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking sind auch Event-Sponsoren nicht mehr automatisch Gewinner: Vor dem Hintergrund der blutigen Unruhen in Tibet ist das VW-Engagement als Olympia-Hauptsponsor damals enorm in die Kritik geraten.

Geflügel und Bahnreisen

Die Palette der Produkte und Dienstleistungen, die von den Sponsoren der Euro angeboten werden, ist dennoch kaum zu überblicken: Von Geflügelaufschnitten über Bekleidung für Handwerker bis zu klimafreundlichen Bahnreisen – das Euro24-Logo soll in vielen Sparten den Umsatz anfachen und die millionenschweren Zahlungen an die UEFA hereinbringen. Da ist Kreativität gefragt, es soll Aufmerksamkeit erregt werden. Über TV- und Printwerbung, Soziale Medien, Plakate und Fahnen, in Supermärkten und auf Flughäfen wird die frohe Kunde vom Fußballfest und der dringend erforderlichen Anteilnahme der Passivsportler verbreitet. Dabei sein ist alles: Während die Kicker am Rasen laufen und grätschen, wird in Fanzonen, Gastgärten und daheim vorm Fernseher gegessen und getrunken – der Lebensmittelhandel profitiert in Österreich am meisten von der Begeisterung, wie der Handelsverband prognostiziert. Insgesamt soll die Euro die Konsumenten auch hierzulande zu Mehr ausgaben verleiten, zumal die Euphorie rund um die Nationalelf unter Ralf Rangnick so groß wie selten zuvor ist; zusätzliche Umsätze von 80 Millionen Euro im Handel werden vorhergesagt, im Schnitt sollen österreichische Fußballzuseher rund 30 Euro zusätzlich für Produkte mit Euro-Bezug ausgeben.

Handelsverband-Chef Rainer Will sieht die EM als Anlass für „aufmerksamkeitsstarke Marketingaktionen“ – so wirbt Sponsor Lidl mit der Chance, die jüngeren Familienmitglieder als Einlaufkinder zu nominieren. Auch Magenta Österreich will als Tochter der Deutschen Telekom, eines der offiziellen Sponsoren, vom Fußballfieber profitieren, zudem ist der Mobilfunk und Internetanbieter Sponsor des ÖFB. Über die App werden unter anderem Tickets verlost. „Das Feedback ist gigantisch“, sagt Magenta-Chef Rodrigo Diehl und spricht von einem „enormen Interesse“ an den Fußball-bezogenen Aktivitäten.

