Bad Hofgastein im Winter: Top-Tipps

Denkt man an das Gasteinertal, denkt man zunächst an Bad Gastein, den Ort, an dem sich einst die obere und Adelsschicht aufgrund der Heilquellen zur (Bade-)Kur traf. Diese ruhmreichen Tage sind für den „Hauptort“ dieses Tals jedoch längst vorbei, was man sieht und spürt, besucht man diesen skurril anmutenden Ort heute; ein Charme, den man mögen kann oder auch nicht.

Viel zugänglicher präsentiert sich jedoch das sieben Kilometer entfernte Bad Hofgastein , im Tal liegend und einfacher konsumierbar. Im Winter urlaubt man vor allem wegen des Skifahrens hier, aber das ist nicht das einzige, was den Ort attraktiv macht. Hier ein paar Tipps abseits der Pisten für Winter-Besucher in Bad Hofgastein (alle ohne Auto erreichbar) - und ein Top-Tipp für die perfekte Unterkunft.

(Stadt-)Spaziergänge und Winterwanderungen

Wer es gemütlich mag, der findet in Bad Hofgastein zahlreiche kurze bis sehr ausgedehnte Spazierwege. Der Ort hat einen netten Kern, der sich gut durchschlendern lässt, in den Fußgänger-Gassen finden sich einige Shops, im Kurpark lässt sich der Schnee genießen, auch einen Rodelhügel für Kinder gibt es hier. Wer gerne etwas weiter geht, kann die Gasteiner Ache, die das Tal durchfließt, entlangwandern. In etwa 1,5 Stunden erreicht man Bad Gastein, das ob des einzigartigen Charmes auf jeden Fall einen Abstecher lohnt.

© News.at Gasteiner Ache: Sie durchzieht das Tal und eignet sich für einen tollen Spaziergang

Liegt nicht zu viel Schnee, kann man auch denselben Weg „in der Höhe“ nehmen, auf den sogenannten „Höhenweg“, der ebenfalls Bad Gastein mit Bad Hofgastein, allerdings auf einer Seehöhe von etwa 1.000 Meter verbindet. Er ist sehr leicht zu bewandern und bietet tolle Aussichten.

© News.at Der Höhenweg

Weitere Winterwanderwege finden Sie hier.

Eislaufen

Wer lieber schneller unterwegs ist, dem bietet die Eisarena in Bad Hofgastein einen Kunsteislaufplatz auf 1.100 Quadratmetern. Dieser befindet sich mitten im Ort und man kann dort auch Ausrüstung ausleihen. Der Eintritt ist frei.

Langlaufen

Wer zwar gerne auf zwei Brettern aber nicht nur bergab fahren möchte, der findet in Bad Hofgastein eine große Auswahl an Loipen. Von kurz bis lang, von Anfängerloipen bis zu Strecken für Fortgeschrittene ist alles dabei. Blutige Anfänger können auch die Ausrüstung ausleihen – und sich auch Stunden nehmen. Eine tolle Option, das Tal auf Skiern kennenzulernen, ohne Piste oder Lift zu benötigen.

© Gasteinertal Tourismus GmbH/Manuel Marktl Langlaufen in Bad Hofgastein: Ein Highlight

Rodeln

Bad Hofgastein bietet seinen Gästen auch eine Naturrodelbahn, die von der Mittelstation der Schlossalmbahn (Gondel) erreichbar ist. Hier kann man sich Rodeln ausleihen, es gibt auch Flutlicht. Die Bahn ist 3,3 Kilometer lang und vom Ende der Bahn kann man wieder zu Fuß ins Ortszentrum spazieren.

Unterkunftstipp: Das Hotel Blü

© Hotel Blu Von der Sauna auf die Berge blicken

Um all dies zu genießen (sowie natürlich auch das Skifahren) oder auch einfach nichts zu tun, bietet sich perfekt das Hotel Blü - mitten in Bad Hofgastein - an. Jedoch macht es einem beinahe schwer, sich den zahlreichen Aktivitäts-Angeboten zu widmen, da man sich als Hotelgast so wohl fühlt, dass seine Zeit auch gerne hier verbringen und es sich gut gehen lassen möchte.

© News.at Die gemütliche Bibliothek im Hotel Blü

Das Hotel wurde erst 2020 eröffnet und liegt mitten im Zentrum am Kaiser-Franz-Platz. An diesen Monarchen ist auch der Name angelehnt, denn Kaiser Franz, "der Blumenkaiser", liebte Pflanzen und das Gärtnern, erzählt Hotelgründerin Eva Maria Eder, die das Hotel dementsprechend grün „er-blü-hen“ lässt. Eder selbst ist eigentlich Juristin, hängte ihren Job nach über 20 Jahren in Wien aber an den Nagel, kaufte den „Salzburgerhof“ und machte ihn zum Hotel Blü.

© Hotel Blü Gastein Ein "Blü"-Zimmer

Das Gelungene an dem modernen Hotel ist nicht nur die Einrichtung und Ausstattung; es besticht durch viele Glasfronten, ist sehr hell und bietet viele gemütliche Plätze, von denen man von drinnen die schöne Umgebung draußen genießen kann (etwa in der Wohlfühl-Bibliothek, in der Sauna mit Blick auf die Berge oder im Café/Restaurant mit Blick auf den Platz), sondern auch die Stimmung: Man kann hier alles, muss aber gar nichts.

© News.at Alles blüht

Ob früh aufstehen, das fabelhafte Frühstück genießen, auf die Piste und abends erschöpft heimkommen zum ebenso hervorragenden Abendessen (bei Halbpension inkludiert), um dann müde aber glücklich in das gemütliche Bett zu sinken oder einfach lange schlafen, ausgedehnt frühstücken, sich einem guten Buch widmen, Welnessen, Kaffee trinken und schließlich das ebenso verdiente Abendessen genießen: Alles ist gut hier, alles passt, jeder darf und soll, wie er mag.

Yoga im Hotel

On top bietet das Hotel Blü seinen Gästen tägliche Yoga-Einheiten (entweder im schönen Yoga-Raum oder bei passendem Wetter auf der fabelhaften Dachterrasse) mit verschiedenen Lehrenden.

© Lisa Edi Hotel Blü Gastein Yoga im Hotel Blü

Das Tüpfelchen auf dem i ist es, auch noch genau die Zeit im Jahr zu erwischen, in der auch die Wiener Yoga-Therapeutin Alexandra Meraner im Hotel Blü unterrichtet. Sie ist auf Gesundheitsyoga spezialisiert, weiß genau, was wie hilft und wirkt und ihre Einheiten wirken bei sämtlichen Beschwerden oftmals Wunder und lassen einen danach einfach gut fühlen. Mit ihrem Ansatz, dass Yoga „nicht nur für die Jungen und Dünnen“, sondern für alle Menschen sei, ergänzt sie den „Blü-Flow“ perfekt: Alles darf, nichts muss. Und das tut verdammt gut.

© News.at Hotel Blü: Alles kann, nichts muss

Service-Infos und Links:



Hotel Blü

Kaiser-Franz-Platz 1, 5630 Bad Hofgastein

www.hotelblue.at

Bad Hofgastein Tourismus

Alexandra Meraner - meraner.care

https://yogartista.com/

