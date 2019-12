Was die Liebe bringt, steht meist in den Sternen. Während manche Menschen von der wahren und einzigen träumen, wollen andere sich einfach selbst etwas Gutes tun. Gern auch in Form eines abenteuerlichen One-Night-Stands. Diese Spontanität und Lust am Nervenkitzel werden in der Astrologie vor allem folgenden Sternzeichen zugeschrieben.

Steinbock

Der ehrgeizige und zielstrebige Steinbock hat zwei Gesichter. So ist sein Alltag oft von Verpflichtungen und beruflichen Zielen geprägt, aber in erotischen Angelegenheiten kann es im Vergleich dazu ganz schön turbulent zugehen. Sex ist für ihn ein Ritual, ein Sichbefreien von Zwängen und Spannungen, die ihm gar nicht bewusst sind, die er aber nur auf diese Weise loswerden kann. Darum sind Menschen, die in diesem Tierkreiszeichen geboren sind auch offen für Lusterfahrungen wie One-Night-Stands sie bieten.

Astro-Tipp: Im Grunde bevorzugen im Sternzeichen Steinbock geborene Frauen und Männer länger andauernde Affären, denn auf dauer sind One-Night-Stands nicht erfüllend für sie.

Zwillinge

Es ist kein Geheimnis, dass Zwillinge eher von sprunghafter Natur sind – sie sind also glücklich, wenn sie sich nicht festlegen müssen. Zwillinge gehören zu den geselligen Sternzeichen und sind wahre Kommunikationskünstler. Da ergibt sich schnell ein One-Night-Stand und der ist dem Zwilling gerade recht. Solange er keine Verpflichtungen hat, kannst du dich darauf verlassen, dass ein Zwilling dafür offen ist..

Astro-Tipp: Für alle, die sich mit Sternzeichen Zwilling geborene Frauen und Männer zum Gelegenheitssex einlassen, sollen sich schon im Vorhinein bewusst sein, dass es sich wirklich nur um ein einmaliges Abenteuer handelt

Löwe

Das Feuerzeichen hat es faustdick hinter den Ohren und liebt es wild! Auf jeder Gesellschaft ist er gern gesehener Gast, denn seine weltmännische Art, seine gute Laune und seine Großzügigkeit lassen die Party zu einem echten Erlebnis werden. Ganz sicher geht ein Löwe am Ende des Tages nicht allein nach Haus, zu groß ist seine Anziehungskraft.

Astro-Tipp : Für Löwen bietet ein One-Night-Stand die perfekte Möglichkeit, Anerkennung zu gewinnen und sich gleichzeitig auszutoben.

Wassermann

Wassermänner können sich nicht recht zwischen festen Beziehung und unverbindlichen Dates entscheiden – sie sehen in beidem durchaus seinen Reiz. Für sie kommt ein One-Night-Stand oft wie gerufen, was jedoch nicht impliziert, dass sie auch mit jedem sofort ins Bett steigen würden.

Astro-Tipp: Sie hatten einen One-Night-Stand mit einem Wassermann? Gratulation. Wassermänner sind nämlich wählerisch und prüfen ihren potentiellen Sex-Partner auf Herz und Nieren bevor es zur Sache geht.

Waage

Waagen verbringen viel Zeit damit, Entscheidungen vorsichtig abzuwägen – das liegt in ihrer Natur und fällt ihnen oft nicht ganz leicht. Die Unverbindlichkeit eines One-Night-Stands nimmt ihnen kurzerhand die Entscheidung ab, wofür die Waage ganz dankbar ist. Wenn sie nämlich zwischen etwas Festem oder ganz Unverbindlichem wählen müsste, würde sie immer letzteres nehmen, weil ihr das Zeit gibt, sich zu entscheiden, was sie will.

Astro-Tipp: Solange eine Waage sich keine Sorgen um Zukunftspläne machen muss, sind Sie bei ihr auf der sicheren Seite.

