Die Sterndeutung schenkt einen interessanten Einblick in das Wesen eines Menschen. Das Sternzeichen verrät nicht nur Charakterstärken und Schwächen, sondern kann auch auf individuelle Gaben hinweisen, die in uns schlummern. Und diese Talente können sich auch auf die Karriere auswirken.

Steinbock: Extremsportler

Das geheime Talent des Steinbocks liegt im Sport versteckt. Eigenschaften wie Ehrgeiz und Zielstrebigkeit bringen Ihrem Sternzeichen nicht nur im Beruf sehr viel Erfolg, sondern auch im Fitness-Bereich. Als Profi-Sportler würden Sie besonders glänzen. Doch auf für die Freizeit sind sportliche Hobbys optimal. Sie bieten Ihnen einen Ausgleich zum Büroalltag, schärfen aber auch Kampfgeist und Durchhaltevermögen. Kosmischer Tipp : Bleiben Sie dran, mit Ihrer Stärke können Sie alles schaffen.

Wassermann: Start-up-Gründer

Der Wassermann hat oft das Gefühl, mit der Masse zu gehen und sich Inspiration bei anderen zu holen. Aber tatsächlich ist es genau andersrum. In diesem Sternzeichen steckt enormes kreatives Potenzial. Obwohl sich Menschen dieses Tierkreiszeichen nicht gerne in den Mittelpunkt stellen, sollten Sie ihre genialen Einfälle zukünftig nicht mehr für sich behalten. Sie sind der geborene Start-up-Gründer oder Erfinder und können mit ihren Ideen die Welt verändern. Kosmischer Tipp : Haben Sie den Mut, Ihre Ideen nach außen zu tragen.

Fische: Drehbuchautor

Dieses Sternzeichen besticht vor allem durch seine grenzenlose Fantasie. Es gibt keinen Ort, keine Zeit und keine noch so abstrusen Fabelwesen, die nicht durch die Vorstellungskraft des Fisches zum Leben erweckt werden können. Kosmischer Tipp : Transportieren Sie Ihre Gabe in Texte, seien es Bücher, Filme oder Theaterstück – man wird Sie als Autorin feiern

Widder: CEO

Selbstbewusst, zielstrebig, durchsetzungsfähig – Widder-Geborene sind perfekte Anführer. Sie haben es wahrscheinlich schon im Freundeskreis bemerkt. Sie geben gerne den Ton in der Gruppe an und übernehmen die Planung für diverse Treffen. Kosmischer Tipp : Deshalb sollten Sie künftig etwas größer denken – nämlich an den Chefsessel im Büro! Widder sind für Führungspositionen geschaffen, weil sie 100 Prozent für ihre Ziele geben, dabei aber nie den Teamgeist vergessen.

Stier: Innenarchitekt

Stiere sind den schönen Dingen des Lebens zugewandt. Dieser spezielle Sinn für Ästhetik ist ihr heimliches Talent. Stiere wandeln gerne auf den Spuren der Kunst, Architektur und Natur. Gestaltung liegt Ihnen dabei besonders am Herzen: Design, Fotografie, Interior, Blumen – das sind Bereiche, in denen der Stier seine wahre Bestimmung findet. Kosmischer Tipp : Art Director, Interieur-Designer oder etwa Event-Manager sind Berufe, die gleichzeitig eine Berufung für Sie sein könnten

Zwillinge: Medienmanager

Dieses Sternzeichen ist besonders kommunikativ und ein amüsanter Gesprächspartner. Doch viele Menschen, die in diesem Tierkreiszeichen geboren sind, sind sich nicht über die Tatsache bewusst, dass genau diese Wortgewandtheit das große Talent ihres Sternzeichens ist. Das kann für Berufe in der Medienwelt oder im Showbusiness genutzt werden, doch auch Verhandlungen oder Vorträge meistern Zwillinge mit ihrer Redefertigkeit. Komischer Tipp : Nutzen Sie Ihre natürliche Gabe und zeigen Sie der Welt Ihre Argumentationskunst.

Krebs: Therapeut

Der Krebs liebt es, seine Mitmenschen zu hegen und zu pflegen. Seinem Partner liest dieses Sternzeichen jeden Wunsch von den Lippen ab. Als Gastgeber geht der Krebs besonders auf. Neben kulinarischen Köstlichkeiten sorgen Sie dafür, dass Ihre Gäste gute Gespräche und Begegnungen haben. Kosmischer Tipp : Ob Event-Manager, Therapeut für Menschen mit Behinderung oder Entwicklungshelfer, Sie sind glücklich, wenn Sie Ihren Mitmenschen helfen können.

Löwe: Karriere-Coach

Der Löwe kann jeden mit seiner Leidenschaft anstecken. Dieses Sternzeichen wirkt mit seinem selbstbewussten und energetischen Auftreten auf andere inspirierend und kann seine Mitmenschen für jede Idee begeistern. Das macht ihn natürlich zur perfekten Führungskraft. Was oft nicht wirklich erkannt wird. Der Löwe kann auch andere Menschen dazu bewegen, ihre Träume zu verwirklichen. Kosmischer Tipp : Sie sind der geborene Karriere- oder Lebenscoach.

Jungfrau: Eventmanager

Jungfrauen sind super ordentlich und manchmal sogar echte Perfektionisten – doch das ist nicht negativ zu werten. Ganz Gegenteil: die Eigenschaften machen Sie zum Organisationstalent. Sie behalten selbst im absoluten Chaos den Überblick und lassen dich nicht von deiner To-Do-Liste ablenken. Kosmischer Tipp : In Ihnen steckt ein perfekter Eventmanager oder die nächste Marie Kondo.

Waage: Stylist

Waagen haben einen ausgeprägten Sinn für Stil. Die perfekte Kleidung, die Gestaltung von Gärten und Räumen oder eine stilvolle Dinner-Party: Dieses Sternzeichen fühlt sich wohl, wenn es von schönen Dingen umgeben ist. Kosmischer Tipp : Stilberater, Stylist oder Florist – Sie haben Spaß daran, Dinge in Szene zu setzen.

Skorpion: Psychologe

Das Sternzeichen Skorpion wird häufig als eifersüchtig oder misstrauisch beschrieben – in Wahrheit steckt dahinter aber eine sehr sensible Persönlichkeit. Diese Feinfühligkeit ist aber gleichzeitig Ihr heimliches Talent. Denn: Sie können Stimmungen von anderen sofort spüren; Sie erkennen, ob jemand ehrlich oder falsch ist und Sie besitzen ein einzigartiges Einfühlungsvermögen, das besonders von Freunden geschätzt wird. Kosmischer Tipp : Im Beruf können Sie Ihre Intuition als Richterin oder Psychologin optimal nutzen.

Schütze: Schauspieler

Schützen sind sonnige Charaktere, die ihre Träume mit Leidenschaft verfolgen und nur so vor Optimismus strahlen. Diese positive Aura ist total ansteckend und rückt dich stets in den Mittelpunkt. Wenn Sie redem, hören Ihnen alle gespannt zu; wenn Sie einen Raum betreten, sind alle Blicke auf Sie gerichtet. Kosmischer Tipp : Sie müssen auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Das kann die Theater- ebenso wie die politische Bühne sein.