Die Vorstellung daran, Zeit mit sich selbst zu verbringen, wirkt auf einige Menschen abschreckend. Andere lechzen geradezu danach - das Sternzeichen beeinflusst diese Vorliebe.

Schütze

Schützen sind mit Abstand das Sternzeichen, das sich am stärksten von anderen isoliert und am meisten Zeit für sich braucht. Wenn sie können, wie sie wollen, verbringen sie definitiv mehr Zeit alleine, als in Gesellschaft. Wenn es sich beruflich nicht vermeiden lässt, verlassen sie für ihren Job zwar das Haus – doch es kommt nicht selten vor, dass sie nach Feierabend direkt wieder heimgehen und sich selbst bei ihren engsten Freunden wochenlang nicht melden. Astro-Tipp: Dieses starke Bedürfnis nach Einsamkeit macht es Schützen auch im Hinblick auf Beziehungen schwer. Sie sollten ihr Lebensmodell überdenken und sich auch mal auf Veränderungen und Kompromisse einlassen

Stier

Stiere reden ungern über ihre Gefühle. Was natürlich keinesfalls bedeutet, dass sie nicht emotional sind. Sie können und wollen ihre Gedanken nur nicht mitteilen. Darum ziehen sie sich gerne zurück. Ersten um anderen aus dem Weg zu gehen und zweiten weil sie ohnehin am liebsten viel Zeit mit sich selbst verbringen. Sie können sich stundenlang, wenn nicht sogar ein ganzes Wochenende, mit einem Buch beschäftigen und die Welt um sich herum vergessen. Astro-Tipp: Stiere lieben es kleine Wellness-Sessions einzulegen. Wie wäre es denn, wenn Sie ihren Partner in diese Leidenschaft miteinbeziehen? Denken Sie darüber nach, auch wenn für sie das Alleinsein der Inbegriff von Glück ist.

Skorpion

Es gibt wohl keinen tiefgründigeren Charakter als den des Skorpions. Und keinen, der es so gut versteht, eine schicksalhafte Atmosphäre um sich zu schaffen.Aufgeben kommt für einen Skorpion nicht infrage. Er ist ungemein hartnäckig. Hat er sich einer Sache erst verschrieben, widmet er sich dieser mit all seiner Leidenschaft. Dann gibt es da aber nocht die andere Seite: eine sehr verletzliche. Ein Skorpion, leidet sehr stark wenn eine Beziehung zu Ende geht. Wenn er in Trauer ist, dann ist Rückzug angesagt. Während dieser Zeit lebt er zwecks besserer Leidverarbeitung allein. Erfahrungsgemäß braucht ein Skorpion für die Trauerarbeit ein halbes Jahr. Astro-Tipp: Raus aus der Routine. Im Skorpion geht es immer um das Loslassen. Es ist daher gut, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt.

Löwe

Wenn sie etwas tun, dann wollen sie es auch so richtig gut machen! Weil Löwen andere gerne beeindrucken, verbringen sie ihre Me-Time meistens damit, sich in Dingen, für die sie sich interessieren, zu verbessern. Ob das nun eine Sportart ist oder das Erlernen einer Fremdsprache. Löwen brauchen ihre Auszeit also nicht vorrangig, weil sie Abstand von ihren Mitmenschen wollen, sondern eher, um sich im Stillen und maximal diszipliniert auf ihren nächsten Wow-Auftritt vorzubereiten. Astro-Tipp: Wenn jemand Lust hätte, den ihn bei seinen üblichen Solo-Aktivitäten zu begleiten, wären sie überrascht. Denn der Löwe würde nichts dagegen einwenden.