Die 6 hilfreichsten Übersetzungs-Apps für den nächsten Urlaub

Wenn man eine Reise tut, dann kann man was erzählen. Aber nur nach der Reise, denn währenddessen fehlen einem die Worte – so man sich in einem Land befindet, in dem üblicherweise Sprachen gesprochen werden, denen man nicht mächtig ist. Eine Mahlzeit zu bestellen, die einem hoffentlich schmecken wird, kann da zu einem Marathon Lost-in-translation werden.

Wie gut, dass es die beinahe allmächtigen Geräte namens Smartphone gibt und für jeden Anlass die passende App. Übersetzungs-Apps, die sich für den Urlaub eignen, gibt es fast so viele, wie Destinationen auf der Bucket-List. Wir haben uns angesehen, welche davon ihren Zweck erfüllen.

Vorneweg sei noch angemerkt, dass diese Liste nur Apps beinhaltet, die im iStore und bei Google Play, also für iPhone- und Android-Nutzer, erhältlich sind und, dass es teils große Unterschiede zwischen den beiden Versionen gibt. Und bevor wir uns die Übersetzungs-Apps im Detail ansehen, gibt’s erstmal einen Überblick mit den wichtigsten Funktionen und Eckdaten:

Spracheingabe & -ausgabe Übersetzung via Kamera Offline-Modus besonders praktisch Preis Google Übersetzer ja ja ja auch offline kostenfrei 0,- PROMT ja ja ja je nach Bedarf flexibel 0,- oder 2,99 Langenscheidt talk&travel nur Ausgabe - ja praktische Sätze im Überblick 4,19 – 5,99 Naver Papago Translate ja ja - für den asiatischen Raum 0,- PONS nur Ausgabe - ja für einfache Kommunikation 0,- DeepL - - - akkurateste Übersetzung 0,-





Google Übersetzer

Der Marktführer hält was er verspricht. In seinen Anfängen als Maschinenübersetzer hat Google noch sämtliche User mit aberwitzigen Wortkombinationen amüsiert. Heute bietet nun die App Google Translate (für IOS und Android), die so ziemlich beste und umfangreichste (in über 90 Sprachen) Sprachübersetzungsmaschine an, die es kostenlos zu erstehen gibt.

Die App kann eingegebenen Text, der per Kamera fotografiert wird, übersetzen, was im Urlaub etwa die Speisekarte oder Hinweisschilder lesbar macht. Sie kann Spracheingabe direkt übersetzen, was sie fast schon zu einer Simultan-Dolmetscher-App macht, und man kann die häufigsten Ausdrücke abspeichern und offline nutzen. Für die Offlinenutzung kann man darüber hinaus auch Zusatzpakete kostenlos downloaden, die aber recht viel Speicherplatz benötigen. Dafür spart man sich lästige Roaming-Gebühren.

Am liebsten hat Google Übersetzer simple Syntax. Bei komplexeren Sätzen kommen immer wieder die belustigenden Satzkonstruktionen heraus, die wir schon vor ein paar Jahren kennen lernen durften. Aber auch ohne grammatikalische Perfektion bekommt man kommuniziert, was man gerade braucht.

PROMT Übersetzer Offline

PROMT ist eine eigentlich kostenfreie App, die aber dann nur mit Internetverbindung funktioniert. Um im Urlaub auch ohne Internet zu übersetzen, kauft man sich um 2,99 Euro den Offline-Zugang. Dann kann die App erst mal vom Englischen ins Deutsche und retour, unter anderem per Stimmübersetzung, einzelne Wörter bis ganze Sätze übersetzen. Für die Reise in nicht anglophone Länder müssen andere Sprachpaare nachgekauft werden.

Praktisch sind auch die „Kamera-Übersetzung“, die man auch vom Google Translator kennt und die Hilfestellungen für die richtige Aussprache. Eine Extrarubrik mit einer Sammlung der gebräuchlichsten Phrasen im Urlaub erleichtert die Suche nach dem passenden Satz. Zum Teil stößt man hier auf nicht sehr akkurate Wort-für-Wort-Übersetzung – nichts für SprachfetischistInnen, aber für den Urlaub reicht’s.

Langenscheidt talk&travel

Wer das ganze Drum-Herum der Sprachübersetzungen gar nicht braucht, sondern eine einfache Kommunikationshilfe sucht, ist bei Langenscheidt richtig gelandet. Was auch in der Printversion erhältlich ist, gibt es hier aufs Handy, nämlich eine übersichtliche Sammlung mit den wichtigsten Phrasen in der gewünschten Sprache für den Urlaub.

Für eine richtige Übersetzungsfunktion im eigentlichen Sinne kann man für ein paar ausgewählte Sprachen eine jeweilige App extra kaufen, was dann (abhängig von der Sprache) mit 4,19 Euro oder 5,99 Euro zu Buche schlägt. Die App rein fürs Reisevokabular ist dagegen kostenlos.

Naver Papago Translate

Dass in unseren Breiten asiatische Sprachen nicht so geläufig sind, und dass man schneller nach Frankreich in den Urlaub fahren kann, als nach Hong Kong, ist nicht weiter verwunderlich. Danach haben sich auch die hiesigen Anbieter von Übersetzungsapps gerichtet und sich eher der Übersetzung von europäischen Sprachen angenommen.

Für den asiatischen Raum vertraut man daher besser auf Übersetzerapps, die auf die dortigen Sprachen spezialisiert sind, wie Naver Papago Translate zum Beispiel. Die üblichen Funktionen der Sprach-, Text-, oder Bildübersetzung sind hier in 10 Sprachen, darunter Koreanisch, Japanisch, traditionelles und vereinfachtes Chinesisch, Vietnamesisch, Thai und Indonesisch, vorhanden.

PONS Online-Übersetzer

PONS hat als Anbieter zwei große Vorteile: Er kommt (wie Langenscheidt) explizit aus der Branche für bilinguale Wörterbücher und er kann mit einem ganzen Arsenal von verschiedenen Apps aufwarten. Für den Urlaub sehr praktisch ist die Reihe „Wörterbuch in Bildern“, die in verschiedenen Sprachen kostenlos erhältlich ist.

Wer die Sprache lieber direkt nutzt, ohne den Umweg über Bilder, dem steht auch das Online-Wörterbuch als kostenlose Version zur Verfügung. Es gäbe auch eine Offline-Version, aber die lässt PONS sich fast so viel kosten, wie eine Printausgabe.

DeepL Online-Übersetzer

DeepL darf deshalb in dieser Reihe nicht fehlen, weil es aktuell wohl keine beeindruckendere Übersetzungsmaschine gibt, die kostenlos zugänglich ist. Wo PROMT, oder zum Teil auch Google Übersetzer nicht mithalten, und teilweise unverständliche Übersetzungsversionen liefern, übersetzt die künstliche Intelligenz von DeepL recht beeindruckend. Zumindest, wenn die Thematik nicht allzu komplex ist, was ja an und für sich auf den Urlaub zutrifft.

Autorin: Ljubica Negovec (Übersetzungsbüro Allesprachen.at)