„Bahnbrechende architektonische Projekte“: Doka aus Amstetten zieht Auftrag für vier Mega-Wolkenkratzer in Dubai an Land

Zu den neuen Projekten gehören einmal die „Burj Binghatti Jacob & Co Residences“, die das Flaggschiff der Luxusuhrenmarke Jacob & Co werden sollen und deren Design von der Kunst des Uhrmachers inspiriert ist. Bei „One by Binghatti“ handelt es sich hingegen um einen Premium-Apartmentkomplex, der direkt am Wasser gelegen ist und Zugang zu erstklassigen Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Unterhaltungsangeboten bietet. Das „Mercedes-Benz Places by Binghatti" bietet in Zusammenarbeit mit dem deutschen Automobilhersteller exklusive Apartments mit eigenem Pool an.

Der Komplex „Bugatti Residences by Binghatti” wird mit einer detailreich gestalteten, geschwungenen Fassade aufwarten. Dort hat sich der brasilianische Fußballstar Neymar Jr. auch schon ein Penthouse gesichert – für schlanke 54,5 Millionen Dollar (52,4 Millionen Euro), wie The National im November berichtet hat. Die Herausforderung in der Umsetzung dieser Bauvorhaben liege in der „außergewöhnlichen baulichen Raffinesse, bedingt durch einzigartige Designs, markante Geometrien und beeindruckende Höhen”, weiß man bei Doka.

„Jedes unserer Projekte steht für unser Engagement für Exzellenz und Innovation. Die Zusammenarbeit mit Doka ermöglicht es uns, unsere architektonischen Visionen mit höchster Präzision und Effizienz zu verwirklichen”, sagt Sarah Binghatti, Chief Procurement Officer von Binghatti Properties. „Neben der fortschrittlichen Technologie und den strengen Sicherheitsstandards ist es die gemeinsame Leidenschaft, Grenzen zu verschieben, die diese Partnerschaft so außergewöhnlich macht. Mit Doka als verlässlichen Partner sind wir überzeugt, Projekte umzusetzen, die Dubais Skyline neu definieren und neue Maßstäbe in der Bauindustrie setzen”