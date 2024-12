Wohnungsnot: Luxemburg am Limit

„Das Problem ist nicht der Mangel an Bauland, sondern dass dessen Besitz in privater Hand liegt“, erklärt der in Luxemburg lebende Sozialgeograf Antoine Paccoud im News-Interview. Nur ein sehr geringer Teil befindet sich in öffentlichem Eigentum, während privater Grundbesitz extrem konzentriert ist: „0,5 Prozent der Bevölkerung, also etwa 3.000 reiche Familien, kontrollieren 50 Prozent des Baulands und bestimmen damit maßgeblich, wie viel Fläche für Wohnungsbau auf den Markt kommt.“

Viele der heutigen Landbesitzer stammen aus ehemaligen Bauernfamilien, die ihre Grundstücke seit dem frühen 19. Jahrhundert weitervererben, da es in Luxemburg weder eine nennenswerte Grundsteuer noch eine Erbschaftssteuer für Übertragungen an eigene Kinder gibt. Paccoud kritisiert, dass die Wohnungspolitik in den letzten Jahrzehnten vor allem Eigenheimkäufe subventioniert hat: „Rund 65 bis 70 Prozent der Bevölkerung besitzen ein Eigenheim, teils noch mit einer Hypothek. Nur zwei Prozent der Haushalte nutzen Sozialwohnungen, der Rest ist auf den privaten Mietmarkt angewiesen.“