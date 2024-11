Die Gaming-Branche in Österreich erlebt ein starkes Wachstum, getragen von einer steigenden Zahl an Entwicklern und international gefragten IT-Fachkräften. Die aktuelle Game Development Studie 2024 des Industriewissenschaftlichen Instituts (IWI), im Auftrag des Fachverbands Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) der Wirtschaftskammer Österreich, bestätigt diesen Trend und zeigt: Noch nie zuvor haben so viele österreichische Entwickler zur globalen Spieleindustrie und zur digitalen Transformation in Österreich beigetragen.