Winter startete gut - 2024 Nächtigungsrekord möglich

Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) sieht einen "vielversprechenden Start in die neue Wintersaison", hieß es via Aussendung. Die Zahl der Nächtigungen von Gästen aus dem Ausland stieg im November um 5,9 Prozent auf 3,20 Millionen, jene der Gäste aus dem Inland um 7,8 Prozent auf 2,32 Millionen. Die Zahl der Ankünfte nahm im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,9 Prozent auf 2,23 Millionen zu.

Das bisher von der Statistik Austria ausgewertete Kalenderjahr 2024 (Jänner bis November) liegt mit 141,64 Millionen Übernachtungen um 1,3 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Auf den Gesamtwert der Nächtigungen 2023 von 151,17 Millionen fehlen 2024 somit noch rund zehn Millionen Übernachtungen. Zum Vergleich: Im Dezember 2023 waren 11,41 Millionen Nächtigungen gezählt worden.

Den absoluten Österreich-Rekord hatte es im letzten Vor-Coronajahr 2019 mit 152,71 Mio. Nächtigungen gegeben, die 2024 mit einem starken Dezember überboten werden könnten. Dahinter folgen - bereits mit weniger Übernachtungen als 2023 - das Jahr 2018 mit 149,82 Mio. und 2017 mit 144,50 Mio. Nächtigungen.

Fast 104 Millionen Nächtigungen im Verlauf von 2024 erfolgten durch Gäste aus dem Ausland. Die mit Abstand meisten Ausländer-Übernachtungen kamen mit knapp 54 Millionen aus Deutschland.

Die meisten Gäste insgesamt verzeichnete Tirol, gefolgt von Salzburg und Wien. Bei den Beherbergungsarten war die Nachfrage nach 5- und 4-Sterne-Betrieben und gewerblichen Ferienwohnungen wie auch schon während des gesamten Jahres 2024 überdurchschnittlich hoch, hieß es aus dem Tourismusstaatssekretariat. Nach vielen Monaten mit sinkenden Zahlen verzeichneten auch 3-Sterne-Betriebe erstmals wieder ein Nachfrageplus.

"Diese Zahlen zeigen deutlich, dass die Menschen weiterhin große Lust auf Urlaub in Österreich haben", so Kraus-Winkler. "Dabei ist neben dem immer breiteren Wintersportangebot auch die Servicequalität unserer heimischen Tourismusbetriebe sowie die kulturelle und kulinarische Vielfalt ausschlaggebend." Die Tourismusindustrie sei grundsätzlich ein "wichtiger, stabilisierender Faktor in der herausfordernder werdenden wirtschaftlichen Situation Österreichs".