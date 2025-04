Inflation geht im März auf 2,9 Prozent zurück

Die Inflationsrate in Österreich ist im März um 2,9 Prozent zum Vorjahresmonat angestiegen, nach einer Teuerung von jeweils 3,2 Prozent in den beiden Vormonaten Jänner und Februar, teilte die Statistik Austria am Dienstag mit. Die Rate bewegt sich damit wieder in Richtung des Inflationsziels der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent. Größter Preistreiber waren wie im Vormonat Dienstleistungen, die Preise hierfür legten im Jahresvergleich um 4,2 Prozent zu.

von APA