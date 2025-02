Wien als einziges Bundesland mit Wirtschaftswachstum

Die schwache Konjunktur schlug sich auch am Arbeitsmarkt nieder: In allen Bundesländern stieg 2024 die Arbeitslosenquote. Salzburg wies mit 4,2 Prozent die niedrigste, Wien mit 11,4 Prozent die höchste Quote auf. Trotz der schwierigen Wirtschaftslage schaffte die Bundeshauptstadt das stärkste Beschäftigungswachstum. Oberösterreich hatte hingegen den größten Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verkraften.