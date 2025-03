Weltfrauentag: Wiener Börse rückt Finanzbildung und Gleichstellung in den Fokus

Anlässlich des Internationalen Frauentags lud die Wiener Börse bereits zum sechsten Mal zur Veranstaltung „Ring the Bell for Gender Equality“ ein. Als Teil einer weltweiten Initiative mit rund 120 teilnehmenden Börsen setzt das Event ein Zeichen für die wirtschaftliche Gleichstellung von Frauen.

Die Wiener Börse geht mit gutem Beispiel voran: 45 % der Belegschaft sind Frauen, und im Middle- und Top-Management besteht nahezu Geschlechterparität. Dennoch zeigt sich in Österreich eine deutliche Kluft beim Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau – ein Bereich, in dem Frauen nach wie vor weniger aktiv sind als Männer.

„Viele junge Österreicherinnen blicken angesichts der demografischen Entwicklung skeptisch auf das staatliche Pensionssystem. Die Bereitschaft zur privaten Vorsorge ist vorhanden, aber es fehlt oft das Know-how. Hier können Bildungsmaßnahmen eine entscheidende Rolle spielen“, erklärte Andrea Herrmann, Finanzvorständin der Wiener Börse AG.

Finanzwissen als Schlüssel zur Unabhängigkeit

Eine aktuelle Studie zum Wertpapierbesitz in Österreich zeigt, dass ein Großteil der Frauen beim Investieren zurückhaltend ist. Mehr als 75 % gaben an, dass mangelnde Finanzkenntnisse sie davon abhalten, in Wertpapiere zu investieren. Zum Vergleich: Bei Männern liegt dieser Anteil mit 61 % deutlich niedriger.

In Zahlen bedeutet das: Nur 19 % der Frauen in Österreich nutzen Wertpapiere für den langfristigen Vermögensaufbau – bei Männern sind es mit 36 % fast doppelt so viele.

Das Phänomen ist nicht auf Österreich beschränkt. Hannelore Veit, langjährige US-Korrespondentin des ORF, gab beim Event in der Wiener Börse Einblicke in die Situation in den USA: „In Amerika ist private Altersvorsorge eine Notwendigkeit, doch auch dort gibt es ein Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen.“

Wiener Börse engagiert sich für Finanzbildung

Um die Finanzkompetenz von Frauen gezielt zu stärken, setzt die Wiener Börse seit Jahren auf Bildungsinitiativen:

Unterrichtsmaterialien & Schulvorträge : Unterstützung für Lehrkräfte und Schüler:innen

Börse Akademie in Kooperation mit dem WIFI Management Forum : Seminare und Workshops für Privatanleger:innen

Einsteigerinnen-Seminar „Investieren in Wertpapiere“ : Speziell auf Frauen zugeschnittenes Finanzwissen

TikTok-Kanal für junge Zielgruppen

Mit diesen Maßnahmen trägt die Wiener Börse aktiv dazu bei, die Investmentlücke zwischen Männern und Frauen zu verkleinern und mehr Frauen für eine eigenständige finanzielle Zukunft zu begeistern.