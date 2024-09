"Das Rennen ist längst entschieden"

Wilfried Weitgasser :

Wir sind hundert Jahre Verbrenner gefahren. Jetzt sind wir in der Transformationsphase. Österreich liegt insgesamt betrachtet gar nicht schlecht im Vergleich. Der Anteil an Elektrofahrzeugen ist auf einem guten Niveau. Aber andere Länder sind eben besser. Norwegen lag im Vorjahr bei 82 Prozent bei den Neuzulassungen. In Island sind es 50, in Schweden 39 Prozent. In Summe hat die Elektromobilität weltweit an Fahrt aufgenommen. Es sind auch viele neue E-Modelle auf den Markt gekommen. In Österreich sind im Vorjahr auch erstmals mehr rein elektrische Autos zugelassen worden als Dieselautos. Der Anteil an Elektrofahrzeugen und an Hybridautos ist gleich groß wie der von Verbrennern. Die Verbesserungen beim Reichweiten-Thema und bei der Ladeinfrastruktur werden noch mal eine neue Dynamik reinbringen.