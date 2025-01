Haben Sie eine Lösung für die Frühjahrsfröste?

Zur Frostbekämpfung gibt es im Augenblick keine wirtschaftlich umsetzbare Lösung. Das muss man auch ganz klar sagen. Wenn sich ein Weingarten in einer Ebene befindet, kann man mit Frostkerzen und anderen Heiztechniken arbeiten und die Temperatur um bis zu drei Grad erhöhen. Das ist bei unserer extrem steilen Hanglage aber nicht möglich. Es wäre für uns auch logistisch gar nicht machbar. Da bräuchte man dann mehrere Hundert Leute in einer Nacht und ein riesiges Lager für die Frostkerzen – abgesehen von den Kosten.

Andere Möglichkeiten gibt es nicht?

Wir haben Versuche mit großen Drohnen gemacht. Der Ansatz war, damit eine Luftdurchmischung zu erreichen. Aber auch das hat aufgrund der nicht immer vorhersehbaren Temperaturschichtungen nicht wirklich funktioniert.

Das heißt, Sie rechnen auch in Zukunft auf Grund der Klima­veränderung mit Ernteverlusten?

Ja. Darauf müssen wir uns in Zukunft einstellen, aber damit einher geht ein Qualitätsgewinn. Auch die Sommermonate sind natürlich entscheidend. 2024 gab es zu wenig Wasser in genau jenen Monaten, in denen die Trauben wuchsen. Dadurch blieben die Beeren kleiner. Das hatte aber gleichzeitig zur Folge, dass sie geschmacklich konzentrierter waren und somit an Qualität gewonnen haben.

Wegen der geringeren Produktionsmengen ist davon auszugehen, dass guter Wein teurer wird …

Ich gehe im Moment nicht davon aus, dass es große Preissprünge bei Qualitätsweinen geben wird. Denn das lässt die aktuelle Wirtschaftslage nicht ­unbedingt zu. Für außergewöhnliche Weine wie jene aus unseren Rieden vom Pössnitzberg gibt es diesbezüglich eine weitaus höhere Akzeptanz.

Es gibt den Trend, zu genießen, aber gleichzeitig auf Alkohol zu verzichten. Experimentieren Sie mit alkoholfreiem Wein oder anderen alkoholfreien Getränken?

Im Moment nicht. Aktuell gibt es noch keine Techniken, um dieses Genussmittel Wein in einer hohen Qualität alkoholfrei herzustellen. Bei entalkoholisiertem Wein gibt es einen immensen Qualitätsverlust, und das entspricht überhaupt nicht unseren Ansprüchen. Wir verspüren glücklicherweise aktuell – und ich hoffe, das wird auch so bleiben – eine sehr große Nachfrage nach unseren Weinen. Und ich gehe ­davon aus, dass in Zukunft zwar etwas weniger Wein getrunken wird, die ­Menschen dafür aber noch genauer auf die Qualität achten.