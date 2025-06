Warum günstige Aktien nicht immer ein Schnäppchen sind – und worauf Anleger wirklich achten sollten

Bei Comgest orientiert man sich nicht am schnellen Auf und Ab, sondern am langfristigen Potenzial. Investiert wird in Unternehmen mit stabilen Erträgen, hohen Kapitalrenditen und robuster Marktstellung – etwa Schneider Electric oder Belimo. Der französische Technologiekonzern profitiert vom weltweiten Trend zur Dekarbonisierung, Digitalisierung und Automatisierung. Mit 36 Milliarden Euro Umsatz und einer operativen Marge von 17 Prozent ist Schneider Electric nicht nur ein Schwergewicht, sondern auch ein Vorreiter in puncto Energieeffizienz.

Ähnlich solide zeigt sich Belimo aus der Schweiz. Der Spezialist für HLK-Systeme (Heizung, Lüftung, Klimatisierung) wächst mit bemerkenswerter Konstanz – zuletzt weit über dem langfristigen Schnitt. Eine Eigenkapitalquote von über 70 Prozent und organisches Umsatzwachstum machen das Unternehmen zu einem Paradebeispiel für langfristige Wertschöpfung abseits der Börsenschlagzeilen.