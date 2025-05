USA stellen Prägung von 1-Cent-Münzen ein

Nach mehr als 230 Jahren stellen die USA die Produktion der 1-Cent-Münze ein. Man habe in diesem Monat die letzte Bestellung für Penny-Rohlinge aufgegeben, teilte das Finanzministerium in Washington am Donnerstag mit. Ab Anfang 2026 dürften damit keine neuen Münzen dieser Stückelung mehr in Umlauf gelangen. Die Abschaffung der kleinsten US-Münze aus Zink und Kupfer wird von beiden politischen Parteien getragen und insbesondere mit den Kosten der Herstellung begründet.

von APA