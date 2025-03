Unsicherheit über Trumps Zoll-Hin-und-Her bleibt

Das Hin und Her des US-Präsidenten Donald Trump bei den Zöllen gegen die beiden US-Nachbarn Kanada und Mexiko hat zu Verunsicherung an den Märkten geführt, die noch Wochen bestehen bleiben dürfte. Denn der Wirtschaftsberater Trumps geht laut eigenen Angaben davon aus, dass die Fragezeichen erst Anfang April ausgeräumt sein werden. Die EU warf den USA im Zollstreit unterdessen mangelnde Verhandlungsbereitschaft vor. Am Mittwoch könnten Alu- und Stahlzölle fällig werden.

von APA