Trump ordnet Reserve von Digitalwährungen an

Donald Trump hat ein Versprechen aus dem Präsidentschaftswahlkampf in den USA eingelöst und die Bildung einer US-Reserve für Kryptowährungen angeordnet. Trump unterzeichnete am Donnerstag ein Dekret für die Einrichtung einer "Strategischen Bitcoin-Reserve", wie sein Krypto-Beauftragter David Sachs mitteilte. Die Reserve der Regierung soll aus digitalen Währungen zusammengestellt werden, die bei Strafverfahren in den USA beschlagnahmt wurden.

von APA