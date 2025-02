The Nightrace: So wertvoll ist das Großereignis für Schladming

30 Jahre ist es her, dass der damalige ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel und der WSV-Schladming-Obmann Hans Grogl die Rückkehr Schladmings in den alpinen Skiweltcup besiegelten: Am 26. Jänner 1995 wurde die Kooperationsvereinbarung unterschrieben und zwei Jahre später, am 30. Jänner 1997 ging das erste „Nightrace“ über die Bühne.

Das Flutlichtrennen entpuppte sich gleich als Publikumsmagnet. Rund 27.000 Fans säumten bei der Premiere die Planai und sahen wie das italienische Slalom-Ass Alberto Tomba den Österreicher Thomas Stangassinger auf den zweiten Platz verwies. Die Zuschauerzahlen verdoppelten sich in den Folgejahren nahezu und für die Tourismuswirtschaft der Region entpuppte sich das Großereignis als Goldgrube.