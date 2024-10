Telearbeit: Österreich definiert Homeoffice neu

In den letzten Jahren hat das Thema Homeoffice stark an Bedeutung gewonnen, insbesondere in der Zeit der Pandemie. Aktuelle Studien und gesetzliche Änderungen zeigen jedoch, dass sich in Österreich ein Wandel abzeichnet. Während die flexible Arbeit früher als unverzichtbarer Bestandteil des modernen Arbeitslebens galt, scheinen sowohl Unternehmen als auch Gesetzgeber einen neuen Kurs einzuschlagen.