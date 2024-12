Die Aufregung um die Preise für Skitickets ist jedes Jahr aufs Neue frei nach dem Motto „Täglich grüßt das Murmeltier“ groß: Vor allem dreht sich dabei alles um die Frage, ob Skifahren nicht längst ein Luxus und für Familien mit Kindern oder einkommensschwachen Personen unleistbar geworden ist. Immerhin kosten die teuersten Tagestickets heuer in großen bekannten Skigebieten wie im Gasteiner Tal, im Zillertal, in Saalbach Hinterglemm, Kitzbühel oder Ski amadé bereits 76 oder 77 Euro, am Arlberg 78 und in Sölden gar bis zu 78,50 Euro.

Auch wenn die Tourismusbranche mit Verweis auf international noch höhere Preise und attraktive Angebote für Familien und Kinder in vielen Skigebieten dem entgegenhält, so schlägt das Thema doch negativ auf das Image des alpinen Wintervergnügens durch: Immerhin sind 48 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen dem alpinen Skilauf und -urlaub gegenüber kritisch eingestellt und meinen, dass er ein Imageproblem hat, wie eine Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) für den Ski Guide Austria zeigt. Hauptgrund dafür ist die Meinung, dass Skifahren aus deren Sicht zu teuer ist (92 Prozent). 48 Prozent sagen zudem, es fehle an niederschwelligen, preisgünstigen Angeboten für Familien, einkommensschwache Personen und Wiedereinsteiger.