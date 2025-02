Sanierer Zöchling könnte als KTM-Investor mitmischen

"Das Geld stammt von mir und von niemand anderem", betonte Zöchling, "ich habe mit der Sberbank ein bisschen Geld verdient, das ich reinvestieren möchte." Der im Zuge des KTM-Sanierungsverfahrens an Bord geholte Miteigentümer des Auspuffherstellers Remus war jener Investor, der das restliche Vermögen der Europatochter der russischen Sberbank übernommen hatte.

Insgesamt dürfte es rund 20 Angebote geben. Neben Zöchling ist wohl der indische KTM-Partner Bajaj unter den möglichen Investoren, auch die CF Moto aus China und FountainVest aus Hongkong werden kolportiert. Mitbieten könnte auch der US-Hedgefonds Whitebox, der sich seit Insolvenzeröffnung darum bemühen soll, Banken ihre Schuldscheinforderungen abzukaufen und Widerstand gegen den Sanierungsplan angekündigt hat.

Allein um die angestrebte Quote von 30 Prozent oder mehr bedienen zu können, sind mindestens 600 Mio. Euro nötig. Das werde man nur mithilfe von Investoren bedienen können, erwartet KTM-AG-Sanierungsverwalter Peter Vogl. Näheres wird man aber erst am 25. Februar wissen, wenn die Gläubiger über den Sanierungsplan abstimmen.

Das KTM-Werk in Mattighofen (Bezirk Braunau) steht derzeit still. Es soll am 17. März wieder anlaufen.