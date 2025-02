Premier League: Tummelplatz für fußballverrückte Milliardäre

Die Premier League ist das Maß aller Dinge im Fußball: Keine andere Liga fasziniert weltweit so viele Menschen und fabriziert so viele hochklassige Duelle am Rasen. Die englische Liga ist aber vor allem in Sachen Finanzen unerreicht: Knapp sieben Milliarden Euro werden jährlich umgesetzt, Tendenz steigend. Das liegt nicht nur an den hohen Einnahmen aus Fernsehrechten und aus dem Merchandising – in aller Welt fiebern Menschen vor TV-Geräten bei den Spielen mit, oft gekleidet in den Farben ihres Lieblingsvereins aus London, Manchester oder Liverpool.

Die Premier League ist aber vor allem zum Tummelplatz von Milliardären, exzentrischen Geschäftsleuten und reichen Kapitalfonds geworden. Kein Wunder: Der englische Fußball verspricht gutes Image, starke Einnahmen und die Verlockung, unternehmerisches Geschick auch im Sport beweisen zu können – was schwieriger ist, als es aussieht. Ein Beispiel ist der amerikanische Geschäftsmann Todd Boehly, der 2022 gemeinsam mit einem Konsortium den Londoner Traditionsklub Chelsea gekauft hat. Das wurde möglich, weil der bisherige Eigentümer Roman Abramowitsch von der EU mit Sanktionen belegt wurde und daher sein liebstes Spielzeug verkaufen musste. Der russische Oligarch kündigte an, den Nettoerlös aus dem Verkauf von Chelsea in eine Stiftung für alle Opfer des Ukraine-Krieges fließen zu lassen –, ohne aber spezifisch ukrainische Opfer der russischen Invasion zu benennen.

Neben Boehly haben auch die US-Kapitalgesellschaft Clearlake, der US-Geschäftsmann Mark Walter und der Schweizer Unternehmer Hansjörg Wyss in den Verein aus der britischen Hauptstadt investiert. Boehly selbst, der auch bei anderen Sportvereinen wie den Los Angeles Lakers involviert ist, hat einige Zeit gebraucht, sich an die Gegebenheiten im Fußball anzupassen. Legendär seine angebliche Aussage gegenüber dem damaligen Chelsea-Trainer Thomas Tuchel, er solle doch seine Feldspieler im 4-4-3-System aufstellen – was prinzipiell eine Überlegung wert wäre, dürften außer dem Tormann noch elf weitere Spieler aufs Feld.