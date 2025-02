Potenzialregion Indopazifik: Nicht nur China

Zunehmende geopolitische Spannungen, Störungen in den Lieferketten und regulatorische Unsicherheiten zählen laut Außenwirtschaft Austria zu den größten Herausforderungen für Unternehmen in der Region.. Über allem schwebt die „Taiwan-Frage“: Bis 2030 hat sich Chinas Präsident Xi Zeit gegeben, die Insel zu annektieren – friedlich oder auch mit Gewalt. Die USA agierten bisher als Schutzmacht Taiwans. Ob die Trump-USA im Falle eines chinesischen Angriffes tatsächlich zur Hilfe eilen würde, ist so schwer vorhersehbar wie auch der Rest der US-Außenpolitik. Denkbar, dass Xi in Trumps Präsidentschaft ein Opportunitätsfenster sieht. Allerdings spricht auch viel dagegen: Bei kaum einem anderen Thema sind sich Demokraten und Republikaner so einig wie beim möglichst „harten“ Umgang mit China. Und die US-Wirtschaft ist abhängig von Hochtechnologie aus Taiwan: TSMC ist mit über 70 Prozent Anteil am globalen Halbleiter-Markt eines der wichtigsten Unternehmen der Welt, es fertigt unter anderem KI-optimierte Chips für den US-Riesen Nvidia.

Sollte China Taiwan tatsächlich angreifen, könnten die USA und ihre Verbündeten mit der Straße von Malakka Chinas wichtigsten Seehandelsweg abschneiden. Gegen ein solches Ereignis würde die beste Diversifizierungsstrategie nur wenig helfen – die wirtschaftlichen Auswirkungen wären auf der ganzen Welt verheerend.

Auch das Südchinesische Meer bleibt spannungsgeladen. China betrachtet es fast vollständig als sein Einflussgebiet und beruft sich auf historische Ansprüche („Neun-Striche-Linie“). Seine Anrainerstaaten – Vietnam, die Philippinen, Malaysia und Brunei – widersprechen. Es geht dabei nicht nur kleine Inseln: Die Gewässer sind fischreich, darunter liegen riesige Erz- und Erdölvorkommen.

Auch auf der koreanischen Halbinsel kommt es immer wieder zu Provokationen. Ende 2023 kam es zu einem neuen Tiefpunkt: Nordkorea verkündete, dass die Wiedervereinigung mit Südkorea kein Staatsziel mehr sei und deklarierte es zum „feindlichen Staat“. Pjöngjangs wichtigste Verbündete Russland und China dürften aber einiges daran setzen, einen Krieg zu vermeiden.

Gerade geopolitische Risiken bestehen aktuell in nahezu allen Weltregionen – selbst in Europa. Die Außenwirtschaft Austria empfielt Unternehmen, die im Indopazifik tätig sind: Aktuelle Entwicklungen aufmerksam verfolgen, Beschaffungsstrategien auf Resilienz überprüfen und potenzielle zusätzliche Absatzmärkte in der Region ansteuern.