Palantir: Der allwissende Daten-Krake

Denn der Algorithmus, mit dessen Hilfe Palantir-Programme in die Zukunft blicken, ist mindestens so geheimnisumwittert wie die allwissenden Steine, die der Held Aragorn im Blockbuster „Herr der Ringe“ nach der Zukunft von Mittel­erde befragt. Nach diesen Steinen hat Karp übrigens sein Unternehmen benannt. Denn er verspricht seinen Kunden heute nichts weniger als die digitale Allwissenheit.

Größenwahn? Möglicherweise, aber verpackt in ausgefeilte, mit Künstlicher Intelligenz aufgepumpte Computerprogramme, die das Zeug dazu haben, unsere Welt grundlegend zu verändern. Damit passt Palantir perfekt zum neuen US-Präsidenten Donald Trump, der sein Amt ja mit dem festen Willen angetreten hat, eine neue Welt möglichst im Sinne ultralibertärer Technologiemilliardäre und anderer Superreicher umzukrempeln und die Führungsrolle der USA in der Welt mit allen Mitteln zu erhalten.

Eine erste Kostprobe dieser unheiligen Allianz ist die derzeit mit Hochdruck in den USA laufende Suche nach illegalen Einwanderern, die mit Polizei- und Militärgewalt in ihre Heimatländer abgeschoben werden sollen. Die Basis dazu liefern umfassende Datenanalysen, die auch mithilfe von Palantir-Programmen von Homeland Security, FBI und anderen US-Behörden durchgeführt werden.

Walter Unger, langjähriger Brigadier in der Cyberabwehrtruppe des österreichischen Bundesheers und heute dort als Berater tätig: „Die Programme von Palantir sind in der Lage, riesige Datenmengen von unterschiedlichen Datenbanken und in unterschiedlichen Dateiformaten in kürzester Zeit zu durchsuchen. Dabei werden in den USA etwa Daten unterschiedlichster Behörden, wie dem FBI, der CIA oder dem Pentagon, zusammengeführt. Sie werden nach Auffälligkeiten durchsucht. Treffer werden an die Exekutive weitergeleitet, deren Mitarbeiter die letzte Entscheidung treffen.“ Was im konkreten Fall eben den Abschiebebescheid bedeutet.