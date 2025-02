Milliardendeal: Saudi-Arabien investiert in Streaming-Riesen DAZN

Der Streaminganbieter DAZN hat sich mit einem potenziell milliardenschweren Deal frisches Kapital gesichert. Wie das Unternehmen am Montag bekannt gab, hat sich der saudi-arabische Sportinvestmentfonds SURJ Sports Investment (SURJ) eine Minderheitsbeteiligung an der britischen Streamingplattform gesichert. Über die finanziellen Details des Deals schweigen beide Parteien – laut übereinstimmender Medienberichten könnte die Transaktion DAZN jedoch eine satte Milliarde Dollar einbringen.

Im Zuge der Partnerschaft wollen DAZN und SURJ künftig enger zusammenarbeiten und unter dem Namen DAZN MENA ein neues Joint Venture aufbauen. Ziel sei es, „einzigartige neue Übertragungsmöglichkeiten für Sport in Saudi-Arabien zu schaffen und den Fans einen einfacheren Zugang zu Live- und On-Demand-Sportinhalten zu ermöglichen“, so DAZN in einer offiziellen Mitteilung.