Mehr Züge zwischen London und Festland-Europa möglich

Eine Reise per Zug vom europäischen Festland nach Großbritannien könnte in Zukunft einfacher werden. Die Betreiber des Eurotunnels und jene des britischen Hochgeschwindigkeitsnetzes haben eine Absichtserklärung zur Stärkung der Verbindungen unterzeichnet. Das Memorandum of Understanding skizziert laut Mitteilung Maßnahmen zur Verkürzung der Reisezeiten, Verbesserung der Fahrplankoordination und Förderung weiterer Züge und neuer Strecken.

von APA