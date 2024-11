Die rege Bautätigkeit auf der Insel verursacht neben einem beeinträchtigten Stadtbild, Lärm und Staub zudem noch Schäden an anderen Gebäuden. So ist vielen auf Malta der Tod von John Paul Sofia in Erinnerung geblieben, der in einer ungesicherten Baustelle starb, oder Miriam Pace, die in den Trümmern ihres Hauses starb, als es aufgrund von Bauarbeiten in der Nachbarschaft eingestürzt ist.

Facebook-Gruppen sind auf Malta nach wie vor sehr beliebt, um diesen Unmut auszudrücken. In diesen kommentieren viele Malteser:innen ihren Ärger mit den Baustellen. Anna Maria, von der Bürger:inneninitiative schreibt hier: „Ich verstehe, dass Arbeiten erledigt werden müssen, aber was mich ärgert, ist, wenn zwei oder drei Kräne in derselben Straße stehen und überall alles blockieren.“