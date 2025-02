Insolvente Palmers auf schwieriger Investorensuche

Nachdem der Wäschehändler Palmers am Donnerstag Insolvenz angemeldet hat, wurden die 515 Mitarbeiter in den aktuell 113 Filialen großteils noch am Freitag sowie diesen Montag in Betriebsversammlungen online informiert, teilte die Arbeiterkammer Niederösterreich der APA mit. Das Unternehmen ist derzeit auf Investorensuche, um ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung durchzubringen.

von APA