Die Zukunft der Arbeitswelt: Das sind die HR- und Recruiting-Trends 2025

Augmented Recruiting: Mehr als nur KI

Komplexe Anforderungen erfordern den Einsatz smarter Tools wie KI-gestützter Analysen und automatisierter Bewerbermanagementsysteme. Ziel ist es, passgenaue Matches schneller zu erzielen und die Time-to-Hire zu verkürzen. „Die Zukunft des Bewerbens wird schneller kommen, als viele denken. Smarte Technologien wie predictive Hiring und nahtlose Candidate Experiences werden der Standard,“ so Tobias Zimmermann, Head of Insights bei The Stepstone Group.