Herr Bahlsen, wie haben Sie es lieber? Süß oder salzig?

Wie schafft man es, loszulassen?

Indem man sich raushält. Wenn man Verantwortung für mehrere Tausend Menschen hat, kann man nicht nur die eigenen Empfindlichkeiten voranstellen. Das alles fühlt sich gut an. Wenn man 40 Jahre lang im Unternehmen gearbeitet hat, kann man mal woanders hingucken.

Sie sagen, beim Thema Disruption muss man die Antennen ausfahren. In der Automobilbranche ist das schiefgegangen.

Ja. Daimler-Benz war zu 30 Prozent an Tesla beteiligt, hat nach ein paar Jahren die Beteiligung zurückgegeben und sich dafür gefeiert, dass es sein Geld verdreifacht hat. Heute ist Tesla dreimal so viel wert wie die gesamte deutsche Automobilindustrie. Die haben den Schuss der Zeit definitiv nicht gehört. Nehmen Sie das Beispiel Kakao. Wir wissen, dass es beispielsweise schwierig ist, Kinderarbeit unter Kontrolle zu haben. Wenn es also etwas gibt, das Kakao ersetzen könnte, würde das zu massiven Veränderungen führen. Wir können nicht davon ausgehen, dass alles weiter geradeaus geht und der Keks mal rund oder mal eckig ist. Veränderungen haben mit Ernährung zu tun, mit Rohstoffverfügbarkeit. Haben wir eine Möglichkeit, zu kontrollieren, dass nicht mit Kinderarbeit produziert wird? Nur sehr begrenzt. Mit dem Lieferkettengesetz kommen Dinge auf uns zu, die wir gar nicht kontrollieren können. Das heißt nicht, dass wir nichts tun sollen. Aber ob es richtig ist, den Bezug einzustellen, indem wir statt Kakao irgendwas Künstliches hinein tun, um den Gesetz Genüge zu tun? Ich weiß es nicht, ob das wirklich eine gute Lösung ist. Die Menschen in Afrika zahlen die Zeche, ohne dass wir ihnen helfen, ihre Situation zu verbessern.

Spüren Sie den Druck der Konsumenten, Stichwort Palmöl oder ethische Produktionsbedingungen?

Das ist schon auch ein bisschen Geplänkel seitens der Konsumenten. Aber es gibt natürlich Druck. Das ist okay. Sie müssen halt immer gucken, was die Alternativen sind. Nutella hat gar keine Alternative beim Palmöl. Wir haben auch nur zum Teil Alternativen. Als Unternehmen arbeiten wir daran, dass wir graduell dort Verbesserungen machen, wo wir es können.

Welcher Aspekt Ihres Geschäfts bereitet Ihnen Kopfzerbrechen?

Richtig Kopfzerbrechen bereitet mir eigentlich nichts. Wir müssen schauen, dass wir mit Innovationen neue Konsumentenschichten ansprechen. Bahlsen ist eher eine Marke der älteren Generation. Die Jungen gucken jetzt Netflix und nicht mehr Fernsehen. Der Fernsehspot geht an denen völlig vorbei.

Sind Sie zuversichtlich, die Jungen auch zu kriegen?

Unser „Messino“ ist in Österreich in jedem Haushalt. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass das bei der nächsten Generation auch so ist. Dafür müssen wir ein bisschen was tun. Da geht es um die Marke, Ansprache, Packungsgröße, das Produkt, um nicht beliebig und altbacken zu werden. Was kann ich ändern, und was sollte ich ändern? Wo muss ich die Linie beibehalten? An der Qualität darf man nicht drehen.

In welchen Momenten haben Sie am meisten über Führung gelernt?

In Krisen. Die muss man durchstehen. Jedenfalls aber selber entscheiden, wann man vom Platz geht. Auch weil andere oft andere Interessen haben. Davon darf man sich nicht beirren lassen.

Was würden Sie Ihrem jüngeren Ich als Rat mit auf den Weg geben?

Es braucht eine gewisse Demut vor einer Aufgabe. Und es ist wichtig, sich die richtigen Mitstreiter an die Seite zu holen.

Und wenn Sie eine Nachricht an die künftige Generation verfassen sollen, die man in 50 Jahren öffnen würde: Was würde da drinnen stehen?

Genau das Gleiche. Das Wort Demut spielt für mich eine große Rolle. Man sieht so viele Beispiele – auch von Politikern –, wo das nicht passt. Es geht immer um den Respekt vor einer Aufgabe. Und darum, eine Aufgabe beherzt anzunehmen.