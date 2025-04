Hygienehersteller Hagleitner freut sich über Umsatzplus und verkündet Generationenwechsel

Ein aktueller Großauftrag von der Flughafen Zürich AG soll diesen Weg unterstützen. Gemeinsam mit dem Schweizer Handelspartner Pura Hygiene liefert Hagleitner mehrere tausend vernetzte Spender und Abfallbehälter. Die Systeme erfassen eigenständig Füllstände und Servicebedarf – ein digitaler Hygienestandard, der laut Stefanie Hagleitner international Schule machen könnte.

Am Stammsitz Zell am See investiert das Unternehmen rund 5,5 Millionen Euro in den Ausbau der hauseigenen Akademie sowie in zusätzliche Laborflächen. „Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit sind die Megatrends der kommenden Jahre. Dafür braucht es Know-how und Infrastruktur“, so Katharina Hagleitner.